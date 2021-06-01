Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası

Bölümde 45 yılı geride bırakan iş insanı ve akademisyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in imzasını taşıyan “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” kitabı okurlarla buluştu. Aile şirketlerinde; X, Y ve Z nesilleri ortasındaki farklılıkların, iş hayatına tesirini mercek altına alan kitap, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımlara ışık tutuyor. Müellif Büyükhelvacıgil’in yeni çalışması, aile şirketlerinin yanı sıra profesyonel yöneticilerin de başucu kitabı olmaya aday…

Yüz otuz beş yıllık esaslı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen kurumlarından Helvacızade Şirketler Grubu’nun üçüncü nesil üyesi ve girişimcilikte sıra dışı muvaffakiyet hikayeleri sergileyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, aile şirketlerinde nesiller ortasındaki farkılılıkları ve şirketlerin geleceklerine olan tesirlerini yeni kitabında buluşturdu. Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” isimli yapıtı, aile şirketleri başta olmak üzere, her daldan yöneticiler için hayati kıymet taşıyan nesil çatışmaları konusunu irdeliyor.

Milletlerarası literatürü Türkiye gerçekleri üzerinden bir ortaya getiren bu eser, Büyükhelvacıgil’in üç jenerasyonun bir ortada çalıştığı Helvacızade’nin ekosistemindeki şahsî tecrübelerini okurlara aktarıyor. Aile şirketlerinin en fazla yaşadığı sorunlara değinen ve şirketlerden en fazla gelen soruların da cevaplandığı kitap, yakın geleceğe dair zihinleri meşgul eden birçok soru işaretini cevaplarıyla buluşturuyor.

Gelenekçi nesil, baby boomer (bebek patlaması kuşağı), X, Y ve Z ve alfa jenerasyonunun özellikleri ve nesiller ortasındaki farkları, bu farkların iş hayatına ve aile şirketlerinin bugün ve gelecekte yansımasına odaklanan Büyükhelvacıgil, yıllar içinde yaptığı müşahedeleri büyük bir titizlikle aktarıyor. “Aile Şirketlerinde Jenerasyon Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Jenerasyonunu Anlamak” kitabı bilhassa yüksek sayıda çalışan istihdam eden şirketlerin yöneticileri ve aile şirketlerini geleceğe muvaffakiyetle taşımaya çalışan aile üyeleri için pahalı bir başucu kitabı olarak sunuluyor.

Eser içerisinde ayrıyeten kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin, basın mensuplarının ve Helvacızade Şirketler Kümesi nesillerinin ve çalışanlarının da görüşleri bulunuyor.

Kitabıyla ilgili görüşlerini lisana getirirken nesiller ortasındaki bağlantı probleminin iş hayatında değerli bir sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Herkes X, Y ve Z nesilleri için makul tanımlamalar yapıyor lakin bu tanımlamalar kelam konusu jenerasyonlara mensup bireylerin iş hayatındaki tutumlarını anlamlandırmamız için tam manasıyla kâfi olmuyor. Ben 45 yıllık mesleğimde kendimden evvelki ve sonraki nesillerle omuz omuza çalışmış bir yöneticiyim. Meslek seyahatim sayesinde, akademisyen sıfatımla da üzerine çalışmış olduğum nesiller konusunu büsbütün içselleştirmiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Deneyim ve bilginin buluşması değer biçilmez bir formüldür. Takdir edersiniz ki bu formüller fakat kamuyla paylaşıldığında daha geniş kitlelere ulaşarak yarar sağlar. Bu çalışmamda jenerasyonlar ortasında çatışmaya sebebiyet veren vizyon farklılıklarını daha derinlemesine irdeleyerek farklı jenerasyon temsilcilerinin birlikte nasıl en verimli formda çalışabileceğini aktarmak istedim. “Aile Şirketlerinde Nesil Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Jenerasyonunu Anlamak” Kitabı’nın bilhassa aile şirketlerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını istek eden yöneticilere ve aile şirketi olmayan kurumların profesyonel yöneticilerine büyük yarar sağlayacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Büyükhelvacıgil’in yedi yıllık müddette, 7000 farklı kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı öteki kitapları “Aileden Kuruma Aile Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” ise pek çok şirket için rehber niteliğini koruyor.

Helvacızade Şirketler Kümesi İdare Şurası Lider Yardımcısı ve kümenin ABD’deki şirketi Zade Küresel Inc.’nin CEO’su olan Büyükhelvacıgil ayrıyeten 2012’de yayınlanan “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” kitabının ingilizce versiyonu “Instituonalization and Consitution Implementation in Family Corporations” kitabı ile de dünya çapında üniversite ve kurumlara değerli bir kaynak sağladı.

“Aile Şirketlerinde Nesil Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Neslini Anlamak” kitabı, Optimist Yayın Kümesi tarafından okurlarla buluşturuldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı