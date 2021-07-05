Ailedeki alerjik reaksiyonlar çocuklara miras olabilir

Alerji epey sık rastlanılan ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bilhassa de çocuklarda yaşanan alerjiler, onların hassas vücutları üzerinde ağır reaksiyonlara yol açabilir. ‘Çocuğumu gereğince sağlıklı besliyorum fakat bedeninin verdiği alerjik tepkileri bir türlü çözemiyorum’ diyorsanız Avrasya Hastanesi Çocuk Sıhhati ve Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay besin alerjisi hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor.

Kimi alerjiler hayat uzunluğu tahlilsiz kalabiliyor…

Besin alerjisi rastgele bir besin tipinin tüketimi sonrasında gerek cilde teması gerek teneffüs yoluyla gerekse de bağırsaklara temasıyla bedende meydana gelen bir kadro tepkilerdir. Sıklıkla bağırsak ve sindirim sistemi üzerinde tesirini gösterir ve belirtiler verir. Fakat birtakım durumlarda ciltte egzama yahut bronşlarda alerjik hastalıkları da beraberinde tetikleyebilir. Çocuklarda besin alerjisi birden fazla beşerde rastgele bir sorun yaratmayan kimi besin unsurlarına karşı çok hassasiyet duyulması hali olarak tanımlanır.

Özelikle birinci ortaya çıkışı 3 yaşı bulmakla birlikte yanaklarda pütür pütür döküntü, cilt kuruluğu üzere belirtilerle kendini gösterir. En sık karşılaşılan besin alerjisi çeşidi inek sütüne karşı olur ve bunu yumurta, buğday unu, fındık, fıstık ve deniz mahsulleri takip eder. Çocuklardaki bu alerjik tepki birtakım besinlerde hayat uzunluğu sürerken kimi besinlerde ise bu müddet daha kısadır. Bilhassa aile bireylerinde alerji hastalıkları hikayesi bulunan çocuklar risk kümesini oluşturmaktadırlar.

Hangi durumları dikkate almalısınız?

Besin alerjisinin teşhisi sanıldığı kadar kolay değildir. Tersine itina ve sabır gerektir. Bilhassa ebeveynler çocukları ek besine başladıktan sonra rastgele bir olağan olmayan bulgudan, belirtiden bahsediyorsa burada şüphelenmek gerekir. Bu belirtiler;

Tüm bedende ürtiker, şişme ve nefes darlığı,

Ağız etrafında kızarıklık durumu,

Önemli karın ağrısı ve huzursuzluk,

Kanlı ishal, kabızlık ya da kusma,

Ciltte kaşıntı, kuruluk ya da yara,

Birtakım durumlarda eşlik eden reflü,

Şiddetli ağlama hatta alerji şiddetine bağlı kalp durması biçiminde kendini göstermektedir.

Süt ve süt eserleri alerjik tepkilerde birinci sıralarda!

Çocuklarda besin alerjisinin en sık inek sütü, yumurta, tahıllar, kuruyemiş ve deniz eserlerine karşı olduğunu belirtmiştik. Bilhassa süt ve süt eserleri çabucak hemen bütün ülkelerde sıklıkla karşılaşılan bir uyarıcı besindir. Bunun yanı sıra tahıllar da birçok ülkede çocuklarda besin alerjisine neden olabilmektedir. Yapılan testler sonucunda hangi besine karşı alerjinin oluştuğu kesin olarak belirlenirse o besinden mutlak bir halde uzak durmak gerekir. Mümkün olduğu sürece tüketilen eserin içeriği okunarak ve araştırılarak tüketilmeli. Önemli bir alerjik durumun kelam konusu olduğu ve dakikaların dahi kıymet kazandığı bu süreçte en kısa müddette müdahale etmek ve uzman bir tabibe götürmek gerekir.

Tedavi yolu şikayetlerin boyutuna nazaran değişkenlik gösterebiliyor

Bu tıp alerjilerde belirtiler bireyden bireye farklılık gösterir. Kimi çocuk bir damla süt içerek şoka girebilirken kimi çocuk ise yalnızca ufak tefek deri döküntüleriyle karşılaşabilmektedir. Bu noktada ebeveynlerin biraz dikkatli olup besin alımı ve sonrasındaki süreci izlemesi ve adeta günlük tutması gerekecektir. Bu doğrultuda tabibi ile karşılıklı konuşup hangi besinleri yedikten sonra ne çeşit reaksiyonlar verdiğini açıklamalıdır. Bu zahmetli süreç sonrasında yapılan bir ekip tıbbi testlerin akabinde alerjisi bulunan besinler katiyetle çocuktan uzak tutulmalı. Gerekli durumlarda kolay alerji şurupları kullanılarak bir tedavi usulü uygulanır. Şayet alerjik tepki şiddetli boyutlarda ise hastanın ya da hasta yakınının yanında epinefrin ismi verilen bir iğne taşıması gerekir ve kelam konusu durum sonrasında en kısa müddette iğnenin hastaya uygulanması kuraldır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı