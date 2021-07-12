“Aileler Yarışıyor” yeni sezonda Asuman Krause’nin sunumuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

63 ülkede izlenme rekorları kıran “Aileler Yarışıyor” yeni dönemde Asuman Krause’nin renkli ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360 ekranlarında!

“Aileler Yarışıyor” yeni dönemde Asuman Krause’nin sunumuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

Yeni kuşak yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programları ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.

63 ülkede izlenme rekorları kıran “Aileler Yarışıyor” yeni dönemde Asuman Krause’nin renkli ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360 ekranlarında!

Günlük hayattan çok kolay soruların sokaktaki 100 şahsa sorulması sonucu alınan en tanınan karşılıkları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük mükafatı kazanmak için yarışacak.

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976 tarihinde Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Babası Alman, Annesi Türktür. Bir ablası vardır. Asuman Krause anne tarafından Sakarya Adapazarlıdır, ayrıyeten Çerkes kökenlidir. Annesi Almanya’da restoran işletmeciliği yapıyordu. Asuman Krause, Berlin’de bir müddet profesyonel basketbol oynadı. Almanya Genç Ulusal Basketbol Ekibi’ne girdi.1993 yılında 17 yaşındayken annesi ve ablasıyla Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Almanya’da FIFA kokartı alarak futbol hakemliği yapan Asuman Krause, Türkiye’ye geldiğinde 18 yaşından küçük olduğu için hakemlik yapamadı. Liseyi Bodrum’da bitirdi. Asuman Krause, 1998 yılında Türkiye Hoşluk Müsabakası’nda ikinci seçildi. Müsabakanın akabinde modelliğe başladı. 2002 yılında İsviçre saat firması Maurice Lacroix’in, ‘Masterpiece’ serisi için çıkardığı ‘Zaman ve Zamansızlık’ temalı takviminde yer aldı. Yüksek fiyatla ünlü ressamların ‘nü’ tabloları için modellik yaptı.

2005 yılında ‘Yaz Sabahı’ isimli gösteri programının sunuculuğunu üstlendi. Tıpkı yıl ‘Sen Ne Dilersen’ isimli sinema sinemasında oyunculuğa adım attı. 2005 yılında ‘Sonradan Görme’ isimli dizide Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Tekrar birebir yıl ‘Aynı Çatı Altında’ dizisinde rol aldı.’No Şavaş Yes Manken’ isimli tiyatro oyununun akabinde, Kandemir Konduk’un yazdığı ‘İyi Aile Çocuğu’ tiyatro oyununda başrol oynadı.2006 yılında modelliği ve modelliği bıraktı. Birebir yıl 13 müzikten oluşan ‘Çok Yalnızım’ isimli müzik albümünü piyasaya sürdü. İkinci albümü ‘Kukla’ 2008 yılında yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı