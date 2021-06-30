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Ana Sayfa Kültür & Sanat 30 Haziran 2021 16 Görüntüleme

“Aileler Yarışıyor” yeni sezonda Asuman Krause’nin sunumuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

“Aileler Yarışıyor” yeni sezonda Asuman Krause’nin sunumuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

“Aileler Yarışıyor” yeni dönemde Asuman Krause’nin sunumuyla 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

Yeni kuşak yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programları ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.

63 ülkede izlenme rekorları kıran “Aileler Yarışıyor” yeni dönemde Asuman Krause’nin renkli ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360 ekranlarında!

Günlük hayattan çok kolay soruların sokaktaki 100 şahsa sorulması sonucu alınan en tanınan karşılıkları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük mükafatı kazanmak için yarışacak.

Eğlenceli anların yaşandığı kahkahalarla dolu “Aileler Yarışıyor” yeni dönemiyle 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her akşam 21.00’de 360’ta!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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