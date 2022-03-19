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Ana Sayfa Kültür & Sanat 19 Mart 2022 22 Görüntüleme

Ailem Kocaeli Buluşmaları başlıyor

Ailem Kocaeli Buluşmaları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi ‘Ailem Kocaeli Buluşmaları’ söyleşi programının ilki ‘Hatice Kübra Tongar ve Bekir Develi ’nin katılımı ile gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadın, çocuk ve ailelere yönelik verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği Ailem Kocaeli Buluşmaları, 21 Mart Pazartesi günü 19.00-21.00 arasında Antikkapı’da Hatice Kübra Tongar ve Bekir Develi’nin katılımıyla gerçekleşecek.

TEMA: BAĞIRMAYAN ANNE-BABA

İlki gerçekleştirilecek söyleşinin teması ‘Bağırmayan Anneler ve Babalar’ olacak. Konu başlıkları arasında, ‘Neden bağırıyoruz, Bağırmamak için bir dakika mola, Bağırmadan çocuk yetiştirmenin yolları’ ele alınacak. Bu söyleşiye katılan anne-babalar yaptıkları hatalarla yüzleşip, çocuklarının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda daha bilinçli olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği söyleşi programına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Söyleşiye çocukları ile katılmak isteyenler için “güvenli çocuk oyun alanı” oluşturdu. Seminer boyunca çocuklar okul öncesi öğretmenler eşliğinde oyun alanı içinde eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklu ailelerin konu ile ilgili (0262) 318 27 25 nolu iletişim numarasından kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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