Airbus, geleceğin kuantum internetini tasarlayacak

EuroQCI, Avrupa Birliği genelinde kritik altyapılar ve devlet kurumları Airbus liderliğindeki Avrupa konsorsiyumu, Leonardo, Orange, PwC France ve Maghreb, Telespazio (bir Leonardo ve Thales 67-33 ortak girişimi), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ve Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) şirketlerinden oluşuyor.

EuroQCI, kuantum teknolojilerini ve sistemlerini karasal fiber optik irtibat ağlarına entegre ederek AB ve öbür kıtalarda tam kapsama alanı sağlayan uzay tabanlı bir segment içerecek. Sonuç olarak, Avrupa’nın şifreleme sistemleri, devlet kurumları, hava trafik denetimi, sıhhat tesisleri, bankalar ve elektrik şebekeleri üzere kritik altyapılarını mevcut ve gelecekteki siber tehditlere karşı inançlı hale getirecek.

Haziran 2019’dan bu yana 26 Üye Devlet, tüm AB’yi kapsayacak bir kuantum bağlantı altyapısının geliştirilmesi için Avrupa Uzay Ajansı tarafından desteklenen Komite ile birlikte çalışmayı kabul ederek EuroQCI Deklarasyonu’nu imzaladı.

Uzun vadede plan, bilgi ve kaynakları son teknoloji güvenlik usulüyle dağıtmak için kuantum bilgisayarları, simülatörleri ve sensörleri kuantum ağları aracılığıyla bağlayarak, EuroQCI’nin Avrupa’da kuantum internetin temeli haline getirmek.

Bunu kullanan birinci hizmet, kuantum anahtar dağıtımı (QKD) olacaktır. QKD hizmeti, şifreleme anahtarlarını, hem karasal fiber optik hem de uzay lazer irtibatlarında kuantum bağlantı kanalları aracılığıyla iletecek. Kuantum foton durumlarını kullanmak, mevcut prosedürlerin bilakis, anahtar dağıtımını güvenlik açıklarına karşı bağışık hale getirecek.

15 aylık çalışma, uçtan uca sistemin detaylarını ortaya koyacak ve QKD hizmetini destekleyen karasal kısımları tasarlayacak. Her bir uygulama basamağının maliyeti ve vakit çizelgesi de dahil olmak üzere detaylı bir uygulama yol haritası geliştirecek ayrıyeten, çalışma, standartları içeren gelişmiş bir QCI test ve doğrulama altyapısı tasarlamada Avrupa Kurulu’nu destekleyecek. Gaye, 2024 yılına kadar bir EuroQCI örneği geliştirmek ve 2027 yılına kadar da birinci operasyonel hizmeti vermek olacak.

Konsorsiyum, araştırma enstitüleri ile birlikte büyük sistem entegratörleri, telekomünikasyon ve satcom operatörleri ve servis sağlayıcılarını içeren üyelerinin ortak bilgilerinden faydalanacak. Bu çalışma, her bir konsorsiyum üyesi tarafından yapılan çeşitli kuantum projelerindeki mevcut katkılardan yararlanarak güçlenecek ayrıyeten CNR ve INRiM sayesinde İtalyan kuantum omurgasının kapsamlı saha tecrübesinden faydalanacak.

Hibya Haber Ajansı