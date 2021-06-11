Airbus, Hindistan’a Covid-19 mücadelesinde desteğini arttırıyor

Airbus, Hindistan’ın Covid-19 krizi ile uğraşına verdiği dayanağı ikiye katlayarak Hindistan Kızılhaç Derneği’ne (IRCS) 36 tondan fazla ek tıbbi materyal yardımı sağladı ve hem yurt dışından hem ülke içinden materyal taşımak için insani yardım uçuşları gerçekleştirdi.

Airbus, oksijen santralleri, teneffüs aygıtları, oksijen konsantratörleri, BPAP teneffüs makinaları ve taşınabilir ağır bakım üniteleri sunarak, Hindistan’ın ikinci Covid-19 dalgasıyla uğraşında global insani gayretlere katkısını daha da artırıyor. Bir A350 test uçağı, Çarşamba günü Airbus’ın Fransa Toulouse kentindeki merkezinden oksijen konsantratörleri ve teneffüs aygıtlarından oluşan dağıtımın bir kısmını teslim etti. Kalan materyaller, Hindistan’dan temin edilmektedir.

Bu misyon, Airbus’ın ülkeye verdiği takviyelerin ikinci dilimini oluşturuyor. Şirket, Hindistan’daki Fransız Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 28 tonluk bir dağıtım kapsamında sekiz büyük oksijen jeneratörü, teneffüs aygıtları, elektrikli enjekte pompası, antibakteriyel filtreler ve teneffüs devrelerinin teslimatını gerçekleştirmişti. Materyallerin birden fazla yerleştirildi ve Hindistan’da yüzlerce insanın hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor.

Airbus Hindistan ve Güney Asya Lideri ve Genel Müdürü Rémi Maillard, “Airbus dayanışma içinde verdiği hizmetlerle Hindistan’ın gerisinde duruyor. Burada odak noktamız yalnızca çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımızı desteklemek değil tıpkı vakitte Hindistan’da mümkün olduğunca çok beşere yardım sunabilmektir” dedi.

Airbus’ın en son katkısı olan iki oksijen jeneratörü tesisi, 250 oksijen konsantratörü, 30 teneffüs aygıtı, 100 teneffüs makinesi ve 4 adet taşınabilir ağır bakım ünitelerini içerir. Airbus, ekipmanların problemsiz bir formda yerleştirilmesini sağlamak için Hindistan Hükümeti ve Hindistan Kızılhaç Derneği ile birlikte çalışıyor.

Buna ek olarak, Airbus Foundation, Avrupa’dan yardım gereçlerinin taşınması muhtaçlığını desteklemek için memleketler arası ve Hindistan STK ortaklarıyla temas halindedir. Airbus Foundation ayrıyeten Hindistan’da yardımları itimatla ulaştırmak için helikopter uçuş saatlerini garanti altına aldı.

Maillard, “Kriz hala devam ediyor ve dayanağın önümüzdeki aylarda da yönetilmesi gerekli. Hindistan’da STK ortaklarımız, krizin geçim kaynakları ve çocuk eğitimi üzerindeki tesirini pahalandırıyor. Airbus, yeni zorluklar ve gereksinimlerle başa çıkılabilmesi için takviyesini sürdürecek ve genişletecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı