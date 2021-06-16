Airbus, sıfır emisyon geliştirme merkezleri kuruyor

ZEDC’nin emeli, ZEROe’nin gelecekteki başarılı pazar lansmanını desteklemek ve hidrojen teknolojilerinin gelişimini hızlandırmak için maliyet açısından rekabetçi kriyojenik tank üretimini gerçekleştirmek. Tank yapılarının tasarımı ve entegrasyonu, gelecekteki bir hidrojen uçağının performansı için büyük ehemmiyet taşıyor.

Teknolojik çalışmalar; temel kesimler, montaj, sistem entegrasyonu ve son sıvı hidrojen (LH2) tank sisteminin kriyojenik testinden geçen tüm eser ve endüstriyel yetenekleri kapsayacak. Her iki ZEDC de 2025 için planlanan birinci test uçuşunu gerçekleştirmek ve LH2 tankları inşa etmek üzere 2023 yılına kadar büsbütün faaliyete geçecek.

Airbus’un Bremen deki tesisi seçme nedeni, farklı suramı ve Savunma ve Uzay ve ArianeGroup içindeki onlarca yıllık LH2 tecrübesi nedeniyle oldu. Bremen’deki ZEDC, başlangıçta sistem kurulumuna ve ayrıyeten tankların genel kriyojenik testine odaklanacak ayrıyeten ZEDC, Eko-Verimli Gereçler ve Teknolojiler Merkezi (ECOMAT) üzere daha geniş hidrojen araştırma ekosisteminden ve uzay ve havacılık faaliyetlerinden elde edilen sinerjiden faydalanacak.

Nantes deki tesisi ise, ticari uçaklar için güvenlik açısından kritik merkez tankı da dahil olmak üzere, merkez kanat kutusuyla ilgili metalik yapısal teknolojilerdeki kapsamlı deneyimi olması nedeniyle seçti. Nantes’teki ZEDC, geniş yelpazedeki metalik, kompozit teknolojileri ve entegrasyonu eşit biçimde yönetme maharetinin yanı sıra nasel girişleri, anten kaportaları ve orta gövdenin karmaşık iş paketlerindeki ortak tasarım faaliyetlerindeki tecrübesini de beraberinde getirecek. ZEDC, IRT Jules Verne üzere yenilikçi bir lokal ekosistem tarafından desteklenen Nantes Technocentre hünerlerinden ve yeteneklerinden yararlanacak.

Kuzey Almanya bölgesel ve Pays de Loire gayelerine uygun olarak Airbus, hidrojen tahrik teknolojilerine genel geçişin yanı sıra bölgedeki ilgili yer tabanlı altyapıyı desteklemek için dallar ortası iş birliğini teşvik edecek.

Tank, özel sistem mühendisliğinin gerekli olduğu, güvenlik açısından kritik bir ehemmiyet taşıyan bileşen olmakla birlikte LH2’nin sıvılaşması için -250°C’de saklanması gerektiğinden uçak yakıtından daha zordur. Artan yoğunluk için likidite gereklidir. Ticari havacılığın zorluğu ise bir uçak uygulamasının talep ettiği tekrarlanan termal ve basınç döngüsüne dayanabilecek bir bileşen geliştirmektir.

Ticari uçak uygulamaları için kısa vadeli LH2 tank yapılarının metalik olması beklenir, lakin karbon fiber destekli polimer kompozitlerle yapılan tankların yüksek performans güçleri vardır.

Hibya Haber Ajansı