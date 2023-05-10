AK Parti Bursa Milletvekili adayı Fuat Alpaslan: Her alanda ürettiğimiz gelecek yüzyılı belirledi

Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında AK Parti Bursa Milletvekili adayı Fuat Alpaslan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala yerel saha çalışmalarını “Odak Noktası” programında değerlendirdi. Türkiye’de geçmişte yapılanlarla, gelecekte ortaya konulan projeleri düşünerek vatandaşların sandığa gitmesini isteyen Alpaslan, 20 yıllık iktidarlarında her alanda üretilenin gelecek yüzyılı da belirlediğini ifade etti. Alpaslan, 14 Mayıs’ta AK Parti’ye verilecek oyların gelecek yüzyılı garantileyeceğini söyledi.

BURSA (İGFA) – 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti’den Bursa 2. Bölge 7. sıra adayı olan Fuat Alpaslan, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.

Milletvekili adayı Alpaslan, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtladı.

14 Mayıs’ta seçimlerin çok rahat bir şekilde sonuçlanacağına ve ikinci tura kalmayacağına inandığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili adayı Fuat Alpaslan, bunu da sahada net bir şekilde gördüğünü söyledi.

“TÜRKİYE ÜRETTİKLERİYLE ŞİMDİ MASADA SÖZ SAHİBİ”

Sanayi ve teknolojide AK Parti’nin yatırımlarını da değerlendiren Alpaslan, üretimi Bursa’da gerçekleşen yerli ve milli otomobil Togg’un Türkiye’nin gururu olduğunu belirterek, “AK Parti olarak biz ürettiğimiz her şeyle gurur duyuyoruz. Yeter mi diyoruz? Tabi ki hayır! Biz daha güçlüsünü ve daha güzelini nasıl yaparız onun gayretindeyiz. Hayal bile edilemeyecek düzeyde savunma sanayi de üretimimiz var. Biz, daha düne kadar ikinci, üçüncü sınıf muamelesi olarak gördüğümüz ülkeden şimdi masada söz sahibiyiz. 20 yılda bunları yaptık. 2053, 2073’te inşallah daha iyileri ve yenilerini yapacağız” dedi.

Bu insanların kararına bugüne kadar herkes duydu, duyacakta” diyen Alpaslan, “Ortada koalisyon kurulmuş, bir görüş yok. Bu koalisyon sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl göndeririz üzerine kurulmuş bir koalisyon. O yüzden bu kesimi ciddiye bile almıyorum” diye konuştu.

Fuat Alpaslan, kırsala yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

“14 MAYIS’TA GELECEK YÜZYILLARI DA GARANTİYE ALALIM”

Katıldığı programlar ve saha çalışmalarında “Geçmişinize mi yoksa geleceğinize mi oy vereceksiniz” diye sorduğunu belirten Fuat Alpaslan, “Eğer geçmişinize oy vereceksiniz Sayın Erdoğan’ın bugüne kadar yaptıklarını değerlendirerek zaten oy verecekler. Eğer geleceğimizi düşünüp oy kullanacaksak, biz uzay çağını yaşıyoruz. Onun için biz Togg üretiyoruz, Teknofest gençliğini oluşturuyoruz. Her alanda ürettiğimiz bizim gelecek yüzyılımızı belirliyor. Ne olursa olsun o sandığa giderken bugüne kadar bu ülkede geçmişte yapılanlarla, gelecekte ortaya konulan projeleri düşünüp, gelecek yüzyılın çalınmaması için 14 Mayıs’ta AK Parti iktidarına oy verip inşallah gelecek yüzyıllarına da garantiye alacaklardır” diye konuştu.

Kaynak : İGFA