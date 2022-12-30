AK Parti Bursa’dan Ferda Koçer’e anlamlı ziyaret

Ersel NALBANT – BURSADA BUGÜN / BURSA (İGFA) – 40 güçlü kadın çalıştıran Ferda Koçer Güzellik Merkezi’ni AK Partili milletvekilinden tebrik ziyareti gerçekleşti.

FSM Bulvarı’nda uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ferda Koçer Güzellik Merkezi’ni AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan ile beraberindeki kadın heyet ziyarette bulundu. 40 kadın istihdam eden işletme sahibi Ferda Koçer, kendilerini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’e çiçek takdim etti.

Burada konuşma yapan işletme sahibi Ferda Koçer, “Emine Yavuz Gezgöç vekilimiz kadınların her zaman yanında. Bugün bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Burada bulunarak yanımızda olduğunu hissettirmesi ayrı bir mutluluk kaynağımız.

Genç bir kadın girişimci olarak 40 kadın çalışanımız bulunmakta. Ayaklarının üzerinde durabilen 40 güçlü kadın. Değerli milletvekillerimiz sayesinde yakın zamanda bu sayıyı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ziyaretleri için ve destekleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.