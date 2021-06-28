AK Parti fındık konusunda sınıfta kaldı

GÜZEL Parti Ordu Vilayet Lideri Ekrem Şentürk, “Biz UYGUN Parti olarak fındık taban fiyatının 4 doların altına inmemesi noktasında talebimiz var. Fındık üreticisinin eseri 35 tl nin altına düşmemelidir. 35 TL olursa fındık üreticisi “oh be ömrüme bir seferde eserin karşılığını aldım” diyebilir. Bunun için uğraş etmeliyiz” dedi.

2021 eseri fındık taban fiyatları yapılacak çalışmalar sonunda belirlenecek. Mevzuya ait değerlendirmelerde bulunan ÂLÂ Parti Ordu Vilayet Lideri Ekrem Şentürk, belirlenecek fiyatın 35 TL altında olmaması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ FINDIK KONUSUNDA SINIFTA KALDI

Fındık konusu konusunda AK Partinin imtihanı kaybettiğini belirten lider Şentürk, ” Ak Partinin hazırlayacağı bir rapora inanmamız mümkün değil. Zira 20 yıllık iktidarı devrinde AK Parti samimi olarak fındık üreticisinin yanında duramadı. Bu imkanları var iken hükümet, ne yazık ki fındık üretimizi piyasadaki alıcıların insafına bıraktı. Fındık üreticilerimiz emeğinin karşılığını göremedi” dedi.

FINDIK ESERİNİN HAKKI KORUNMALI

Fındık eserinin memleketler arası statüde olduğunu belirten lider Şentürk, ” 20 yıldan beridir ki ben isterdim ki fındık ile ilgili milletlerarası statüde Türkiye’ de sağlıklı bir siyaset geliştirilsin. Yasallaştırılsın. Ve fındık eserinin hakkı korunsun. Zira fındık eseri yalnızca üreticisinin alın terinin ememğinin ilerisinde ülkemiz içinde stratejik bir eser. Fındık eseri bu devlete daima döviz getiren bir eser. Biz bunu iktidar olduğumuz periyotta inşallah yasalaştıracağız. Bu hususta ağır bir gayret sarf edeceğiz. Şuan bu bölgede AK Partinin çalışıyor olması sdece algı yönetmek diye düşünüyorum. Onların sunacağı rapor genel de kapitel zihniyetin hizmetinde olacağı kanaatindeyim” dedi.

Rekolte konusunda Ziraat odalarına inanılası gerektiğini belirten Şentürk,” Ve halkın birhassa üreticinin sesinin dinlenmesi lazım. Ziraat odaları üreticinin ortaya koyacağı hal değerli benim için. Bizim bu bahse katkı sunmamız lazım. ziraat odalarının üreticilerimizi birebir dinleyip gerçek reekorteyip onların ağzından dinleyip tespit etmemiz lazım. Zira Türkiye de artık bir ço STK lar mevcut hükümetin kelamının dışına çıkamıyorlar. Talimatla çalışıyorlar. Tarım vilayet mÜdürlüklerinde çok işverenlerinin gerçeği onlara yansıttıracaklarına da inanamıyorum. Tarım vilayet müdürleri çalışma yapabilir ancak ilanı noktasInda mevcut iktidarın talebi öne çıkacaktır diye telaşım var. Açık konuşayım. Ben artık şunu itam etmek istemiyorum. Tarım vilayet müdürlüklerimiz bu bahiste halkı görmezden gelir manasında bir niyetim yok. Ne yazık ki tarım vilayet müdürlüklerinin yapacağı raporlama çalışmalarını hükümet diyecek ki işine geliyorsa yayınlayacağım işine gelmiyorsa yayınlatmayacak. Onun için özellikle ziraat odaları seçime dayalı olduğu için orada her siyasi partiden insan olduğu için ziraat odalarının bu bölgede çalışmaları benim için daha kıymetli” halinde konuştu.

Şentürk son olarak, “Biz DÜZGÜN Parti olarak dört doların altına inmemesi noktasında talebiiz var. Fındık üreticisinin eseri 35 tl nin altına düşmemelidir. 35 TL olursa fındık üreticisi oh be ömrüme bir seferde eserimin karşılığını aldım diyebilir. Bunun için gayret etmeliyiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı