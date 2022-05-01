AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

“Ortaya koydukları emek ve alın teriyle ülkemizin kalkınmasında etkisi tartışılmaz olan kıymetli emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Bizler sorumluluk sahamızda yürüttüğümüz projelerle emeğin değerini bulması noktasında çalışmalar yürüterek, emekçi kardeşlerimize karşı görevimizi yeri getirmeye gayret ediyoruz.

Tüm dünyanın emek ve dayanışma günü olarak kutladığı bu günün emekçilerin adil şartlarda çalışarak haklarını aldıkları bir çalışma sistemine vesile olmasını temenni ediyorum. Emekçilerin tüm dünyada ulusunun ve ekonomisinin bel kemiği olduğunu hatırlatarak, kıymetli emekçilerimize ülkemizin büyük ve güçlü bir ülke olmasında gösterdikleri özveri ve sundukları katkıdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün adına yakışır biçimde provokasyondan uzak, şölen havasında kutlanması dileğiyle tüm emekçi kardeşlerimi yürekten selamlıyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı