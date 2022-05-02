AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın Ramazan Bayramı Mesajı

“Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha en güzel dilek ve duygularla idrak ederek Bayrama kavuştuk. Ramazan Bayramının siz sevgili hemşehrilerim, Seferihisar’ım, vatanım, milletim ve tüm dünya için barış, sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan diliyor, bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren bayram her zaman olduğu gibi bu yıl da kalpleri ısıtan iklimiyle küskünlerin barışmasına, dargınlıkların giderilmesine, sevdiklerimize kavuşmamıza vesile olmasını temenni ederim. Bayramın sevincini yaşarken paylaşmanın güzelliğini de unutmadan etrafımıza dokunmayı ihmal etmeyelim.

Sağlık ve huzurla nice Ramazanlara kavuşmak dileği ile Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı