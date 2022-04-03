AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın Ramazan Mesajı

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın Ramazan’ın başlangıcı vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Aydın mesajında şu ifadeleri kullandı:

Birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü duyguları ile karşıladığımız Ramazan-ı Şerif’in milletimiz, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu mübarek günlerde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kere daha hatırlayarak elimizin dokunduğu, gücümüzün yettiği ölçüde birbirimizi ve ihtiyaçlı kardeşlerimizi hatırlayalım. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’te Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul etsin.

Barış, huzur ve sağlık içinde Ramazan Bayramına kavuşmak dileği ve selam ile hayırlı Ramazanlar dilerim.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı