Akaryakıta ÖTV zammı! Dev zam pompaya yansıdı

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira ÖTV zammı geldi.

ANKARA (İGFA) – Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidilirken, değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer aldı.

95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.

Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasın KDV’si ile birlikte 6 lirayı buldu.

FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte yeni zamlar akaryakıt istasyonlarında pompaya yansıdı.

Benzinin litre fiyatı 35,90 liraya, motorin 33,18 liraya yükselirken, otogaz 15.91 lira oldu.

Kaynak : İGFA