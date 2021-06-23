Akbank, dış ticarette “yeşil dönem” başlatıyor!

Akbank, yarınları düşünen, sürdürülebilirlik bakış açısına sahip dış ticaret müşterileri için Türkiye’de bir birincisi gerçekleştirerek ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’ni hayata geçirdi. Avantajlı dış ticaret tarifesi, uygun muhabir banka masrafı, avantajlı akreditif fiyatlamalarından leasinge kadar pek çok avantaj sunan paket ile Akbank, tabiata ve dış ticaret müşterilerine takviye olmayı sürdürüyor.

Akbank, yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı eserlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, Türkiye’de birinci sefer, sürdürülebilirlik kapsamında faaliyeti olan firmalara çeşitli avantajlar sunacak Yeşil Dış Ticaret Paketi’ni oluşturdu.

Akbank bu paket kapsamında, çevresel sürdürülebilirlik ve müdafaayı içerendüzenlemelere sahip müşterilerinin gönderdiği ithalat transferlerinde avantajlı muhabir banka masrafı ve akreditif açılışlarında avantajlı komite oranları sunuyor. Milletlerarası Finansal Kuruluşların ve muhabir bankaların sürdürülebilirlik incelemesinden geçen teyitli ithalat akreditif açılışlarında ise muhabir banka kurullarında indirimli fiyatlama ve uzun vade imkanı sağlanıyor.

Yeşil Dış Ticaret Paketi ileAkbank müşterileri ithalat, ihracat ve memleketler arası fon transferi süreçlerine farklı ayrı fiyat ödemeden, 40 dış ticaret sürecini, 40 gelen memleketler arası fon transferini ve 40 giden milletlerarası fon transferini “hızlı ve güvenli” bir biçimde ve daha uygun bir fiyatla gerçekleştirebiliyor. Ayrıyeten banka, yenilenebilir güç, güç verimliliği ve kaynak verimliliğine katkı sağlayan yatırım malı alımlarında müşterilerini Aklease’in sürdürülebilir ECOLease eserlerindeki uzun vadeli ve uygun finansman maliyeti ile de buluşturuyor.

Yeşil Dış Ticaret Paketi’yle ilgili bilgi veren Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal şu açıklamada bulundu;

“Ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişine takviye için çalışmalarımıza sürat kesmeden devam ediyoruz. Bankacılık bölümünde sürdürülebilir finansman alanında somut maksat veren birinci mevduat bankasıyız. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıyeten kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan tesirini 2030 yılına kadar azaltma amacımız var. Bu paket ile birlikte amaçlarımıza ulaşmak için değerli bir adım atarken tıpkı vakitte dış ticarette bir unsur daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Avantajlı paketimiz ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunan firmalara avantajlar sunarken, birebir vakitte bu faaliyetlere yeni başlayan, etrafa ve tabiata hassas firmalara da dayanak vereceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı