Akbank, sağlıklı yaşam harcamalarında müşterilerine ayrıcalıklar sağlıyor

Akbank, sağlıklı yaşama odaklanan müşterileri için pek çok proje ve kampanyayı hayata geçiriyor. Axess Mobil’de ‘Sağlıklı Ömür Modu’ altında çeşitli ayrıcalıklar ve varlıklı içerikleri bir ortada sunan Akbank, Axess ve Wings kredi kartı sahiplerine hem kendileri hem hayvan dostları için 700 TL’ye varan indirim fırsatı da sağlıyor.

Akbank, sağlıklı hayatı merkeze alan pek çok proje ve kampanyayı müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Axess Mobil’de bulunan Sağlıklı Hayat Modu ile sağlıklı hayatı destekleyecek markalara özel fırsatlar sunan Akbank bilgilendirici içerikler ile müşterilerinin hayatına katkı sağlıyor. Kampanyalar kapsamında; Hummel, Sportive, Decathlon, The North Face üzere spor mağazalarından, propolis ve arı eserleri sunan BEE’O’ya, tabiattan güç alan içerikleriyle The Body Shop’tan, tabiat dostu kozmetik ve şahsî bakım eserleri sunan LoaVerde.com’a, Diyetkolik ile sağlıklı beslenme ve diyet planlarından, 33.fit ile spor derslerine kadar farklı alanlarda taksit, indirim ve chip-para fırsatları sunuluyor. Ayrıyeten Axess ve Wings kredi kartı sahiplerinin hem kendileri hem hayvan dostları için de kampanyalar hayata geçiriliyor. Bu kampanya ile Axess Platinum ve Wings kredi kartı sahipleri spor kulüpleri, kıyafetleri, materyalleri ile eczane, kozmetik, hoşluk salonları, veteriner, pet shop ve optik kesimlerinde Akbank üye iş yerlerinde yapacakları 200 TL ve üzeri sağlıklı hayat harcamalarından 5, ayda toplam 100 indirim, yıl sonuna kadar ise 700 TL’ye varan indirim elde edebiliyor.

Pandemi ile birlikte bilhassa ‘sağlık’ ve ‘sağlıklı yaşam’ kavramlarının ne kadar değerli olduğunu bir defa daha hatırladığımızı söyleyen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Ulu, Akbank’ın sağlıklı hayat ekosistemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sağlıklı ömür, tüm müşterilerimizin artarak ilgi gösterdiği değerli bir odak noktası haline geldi. Axess ve Wings olarak sağlıklı ve güzel yaşamayı önemseyen müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Axess Mobil’de Sağlıklı Hayat Modu yaratarak birçok farklı marka ile taksit, indirim ve chip-para fırsatları sunuyoruz. Ayrıyeten Axess Platinum ve Wings müşterilerimizin Akbank üye iş yerlerinde yapacakları 200 TL ve üzeri sağlıklı hayat harcamalarında 5, ayda toplam 100 indirim, yıl sonuna kadar ise 700 TL’ye varan indirim sunuyoruz. Ferdî takipten, sağlıklı ömür asistanı hizmetlerine kadar müşterilerimizin ömür kalitelerini artıracak noktalarda yeni işbirliklerine imza atmayı ve bankacılıkta bu alanın öncüsü olmayı hedefliyoruz. Üstelik kartlarımızın temassız ödeme ve onaylandığı anda dijitalden kullanım özelliği ile müşterilerimizin temasını olabildiğince azaltarak, sıhhatlerini müdafaalarına dayanak oluyoruz ”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı