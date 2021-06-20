Akbank Sanat’ta Çocuk Eğitmenlerine Yönelik Seminerler Devam ediyor

Eğitmenliğini PACE Çocuk Sanat Merkezi’nin kurucusu, sanatçı N. Barış Karayazgan’nın üstlendiği “Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı Bir Bakış” seminer serisi Akbank Sanat’da devam ediyor.

Yaklaşık 25 yıldır çocuklarla ve gençlerle sanat çalışmalarını Amerika, Türkiye ve Kıbrıs’ta sürdüren, sanatçı N. Barış Karayazgan tarafından eğlenceli, kışkırtıcı, akıl karıştırıcı, düşündürücü ve yaratıcı uygulamalı seminerlerde; “Sizce sanat nedir?” sorusundan yola çıkarak “Çocuklar niye sanat yapar?”, “Yetenek nedir ve gerekli midir?” sorularına karşılıklar aranacak.

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik 4 gün sürecek ve farklı sanatkarların yapıtlarının da inceleneceği ve devamında örnek uygulamaların olacağı bu seminer dizisinde; çocukların sanat aracılığıyla kazanımları üzerine paylaşımlar gerçekleşecek.

Seminer Programı:

24 Haziran Perşembe 18.30-21.00 “Sanat sizce nedir?”

25 Haziran Cuma 18.30-21.00 “Çocuklar ve Sanat”

26 Haziran Cumartesi 18.30-21.00 “Çocuklar için Uygulanmış Sanat Projeleri İncelemesi”

27 Haziran Pazar 18.30-21.00 “Uygulamalı Örnek Aktiviteler”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı