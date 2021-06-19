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Ana Sayfa Eğitim 19 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Akbank Sanat’ta çocuk eğitmenlerine yönelik seminerler devam ediyor

Akbank Sanat’ta çocuk eğitmenlerine yönelik seminerler devam ediyor

Yaklaşık 25 yıldır çocuklarla ve gençlerle sanat çalışmalarını Amerika, Türkiye ve Kıbrıs’ta sürdüren, sanatçı N. Barış Karayazgan tarafından eğlenceli, kışkırtıcı, akıl karıştırıcı, düşündürücü ve yaratıcı  uygulamalı seminerlerde; “Sizce sanat nedir?” sorusundan yola çıkarak “Çocuklar niye sanat yapar?”, “Yetenek nedir ve gerekli midir?” sorularına karşılıklar aranacak.

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik 4 gün sürecek ve farklı sanatkarların yapıtlarının da inceleneceği ve devamında örnek uygulamaların olacağı bu seminer dizisinde; çocukların sanat aracılığıyla kazanımları üzerine paylaşımlar gerçekleşecek.

Seminer Programı:

24 Haziran Perşembe     18.30-21.00   “Sanat sizce nedir?”

25 Haziran Cuma             18.30-21.00    “Çocuklar ve Sanat”

26 Haziran Cumartesi     18.30-21.00   “Çocuklar için Uygulanmış Sanat Projeleri İncelemesi”

27 Haziran Pazar              18.30-21.00    “Uygulamalı Örnek Aktiviteler”

Hibya Haber Ajansı

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