Akbank’ın bulut tabanlı dönüşümde program ortağı ThoughtWorks oldu

Bulut Tabanlı Teknoloji Dönüşümü ile Akbank Teknoloji’yi geleceğe taşıma vizyonuna bir adım daha yaklaşan Akbank, program ortağı olarak ThoughtWorks ile çalışmaya başladı.

Akbank, uzun müddettir, yenilikçi tahlillerle müşterilerine sunduğu bedeli artırmak ve tüm kanallarda üstün müşteri tecrübesi sağlamak üzere, bütünsel bir dijitalleşme stratejisi yürütüyor. Bu stratejide yeni bir basamağa geçmek üzere başlatılan geniş çaplı Bulut Tabanlı Teknoloji Dönüşümü seyahatinde Akbank, milletlerarası mühendislik firması ThoughtWorks ile çalışmaya başladı.

Akbank Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker Altıntaş, dönüşüm süreci ve ThoughtWorks’le yapılan çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Günümüzün süratle değişen, karmaşık dünyasında, kurumların en kritik muhtaçlığı daima adaptasyon kabiliyeti. Bu kabiliyeti artırmanın yolu, çevikliğe yatırım yapmaktan geçiyor. Çalışma hallerinde dönüşümün yanında, ileri düzey teknolojik çevikliğe ulaşmak geleceğe hazır olmak için bir mecburilik. Bulut tabanlı teknolojinin en önde gelen yararı, değişime daha süratli cevap vermeyi sağlayarak adaptasyon kabiliyetini artırması. Esnek, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesine imkan sağlayan bulut tabanlı teknolojiler tıpkı vakitte daha sık uygulamaya alma imkanı vererek müşterilerimizden daha çok geri bildirim almamıza imkan tanıyor. Böylece pazara erken çıkmanın, yenilikçi iş tahlilleri, üstün müşteri tecrübesi ve entegre servisler sağlamanın önünü açıyor. Başka yandan, açık bankacılık uygulamaları, platform bankacılığı ve ekosistemlerin modülü olarak finansal servisleri daha fazla görmeye başlayacağımız bir periyoda girdik. Bulut tabanlı mimari ile birlikte bu taraftaki adımlarımızı daha süratli ve sağlam atma imkanımız var. Buradan anlaşılacağı üzere, bulut tabanlı teknoloji, yalnızca birtakım iş yüklerinin bulut ortamlarına aktarılmasından ibaret değil. Uygulama mimarisi, DevSecOps süreçleri, altyapı, işletim modeli ve mühendislik pratiklerinin tamamını kapsayan bütünsel bir dönüşüm. Bu türlü bir dönüşümde, gaye noktaya varmayı, tekrar çevik ideolojiyle yürütülecek, iteratif ve kıymet odaklı bir öğrenme seyahati olarak pahalandırmak gerekir. Bu dönüşümü; küçük başlayıp, büyüterek, insanları katarak, adım adım davranışları değiştirerek ve her adımda bedel üreterek, öğrenerek, öğrendiklerimize nazaran seyahatin kalanını düzenleyerek yapmaktan farklı bir yol göremiyorum. Geniş çaplı bulut tabanlı teknoloji dönüşümü, hem iş sonuçları ile direkt irtibatlı, hem de değerli bir teknik derinlik gerektiriyor. ThoughtWorks, dijitalizasyon, çeviklik, çağdaş yazılım mühendisliği pratikleri ve daima teslimat bahislerindeki ileri uzmanlığı ile bu seyahatte yanımızda olacak. Bu bizim için heyecan verici ve stratejik bir karar. Akbank olarak teknolojinin gücü ile ThoughtWorks’ün bu hususlardaki yetkinliğini birleştirerek, müşterilerimize en uygun hizmeti sunma yetkinliğimizi daha ileri ve geleceğe taşıyacağız.”

ThoughWorks Küresel CEO’su ve Lideri Guo Xiao ise Akbank ile ortak çalışmaları ile ilgili olarak, “Akbank’ın gerçekleştirdiği, insan odaklı ve teknolojinin taraf verdiği “fijital” şube modellerinden; yapay zeka ve makine öğrenmesi tabanlı finansal akıl servislerine uzanan bankacılık inovasyonları serisi; bizim için sahiden ilham verici. Bu iştirakte odağımız, bulut tabanlı teknoloji ile operasyonlarını ileri derecede esnekliğe kavuşturmak ve pazara fark yaratan hizmetler sunmalarına yardımcı olmak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı