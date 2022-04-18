Akbanklılar iyi olma halini “İyi Bir Sen” ile destekliyor

Akbank’ta, tüm banka çalışanlarının iyi olma halini desteklemek için yürütülen çalışmalar ‘İyi bir Sen’ markası altında yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Welbees ile iş birliği yapan Akbank’ta çalışanların uygulamayı kullanım oranı 2.5 kattan fazla arttı.

2019’da İyi Bir Sen markası oluşturarak Akbanklıların iyi olma halini desteklemek için yürütülen tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayan Akbank geçen yıl bu kapsamda Welbees ile iş birliği yaptı. Kurumlara bütünsel destek hizmeti sunan mobil bir uygulama olan Welbees sayesinde, Akbanklılar yılda 6 seans ücretsiz psikolog, 8 seans ücretsiz diyetisyen, 12 seans özel spor eğitmeni hizmetinden faydalanabiliyor ve uzman programlarına katılabiliyor. Bunun yanında iyi yaşam konsepti ile hazırlanan uzman videolarına, çeşitli içeriklere ve canlı yayınlara erişim sağlayabiliyorlar.

Akbank içerisinde platformun kullanım oranının sürekli arttığını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, son 1 yıl içinde uygulamanın aktif kullanıcı sayısının 2.5 kattan fazla arttığının altını çizdi.

Welbees uygulamasının içinde benzer ilgi alanlarına sahip Akbanklıların etkileşime girebileceği sosyal kulüpler yer alıyor. Fotoğrafçılık, doğa sporları, dizi ve film kulüpleri gibi sayısız kulüp aracılığıyla Akbanklılar ilgi alanlarında paylaşım yapıyor ve yapılan paylaşımları keyifle takip edebiliyor Aynı zamanda yürüyüş, kitap okuma, şekersiz yaşam gibi motivasyonel meydan okumalar yaparak birbirilerini daha iyisi için teşvik ediyor.

İyi Bir Sen’i Akbanklılar zenginleştiriyor

Pınar Anapa İyi Bir Sen markası altında yapılan diğer çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Hepimiz güne sabahları ekranımıza gelen İyi Bir Sen widgetlarıyla başlıyoruz. Widgetlarda, iyi yaşama dair motivasyonel bir söz ve ilgili görsel yer alıyor. Buradaki mesajlar gündeme göre belirleniyor ve özel günleri de yine buradan birlikte kutluyoruz. Her ay psikoloji, kütür – sanat, edebiyat, gezi, sürdürülebilirlik, sağlık gibi iyi yaşamı destekleyen farklı alanlarda uzman konuşmacıları davet ettiğimiz geniş katılımlı seminerler, söyleşiler düzeliyoruz. Seminerlerin yanı sıra belli dönemlerde yaratıcı yazarlık gibi daha uzun soluklu atölyeler organize ediyoruz.

Ebeveyn Olmak ve Sağlıklı Yaşam alanlarında 100’den fazla kısa videonun yer aldığı iki kanalımız bulunuyor. Bu kanallarımızda uzmanlarla beraber ürettiğimiz çocuk gelişimi, okul ve sınav stresi, sağlıklı beslenme, psikosohbet serileri, pilates videoları, nefes egzersizleri, bitki yetiştirme gibi çok farklı alanlarda içerikler yer alıyor. Kanallarımızı sürekli yeni içeriklerle besliyoruz. Ayrıca Akbanklıların çocuklarına özel sanal müze gezisi, kitap okuma ve resim yapma gibi atölyeler düzenliyoruz.

Doğum izninden dönmüş ve ilk kez anne olmuş Akbanklılar için Yeniden Başlasın programımızı bulunuyor. Programda, deneyimli annelerimizin mentorluğu ile doğum izni sonrası çalışma hayatına dönen annelerimizin adaptasyon süreçlerini hızlandırıyoruz. Akbanklı annelerin, annelik ve iş hayatındaki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor ve uyum sürecini olabildiğince kolay ve hızlı geçirmelerini hedefliyoruz. Akbanklıların özel hayatlarındaki çeşitli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim, sağlık, online alışveriş gibi farklı alanlarda indirim anlaşmaları yapıyoruz. Bu indirim anlaşmaları yapılırken sadece çalışma arkadaşlarımızın değil, aynı zamanda ailelerinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz.

Yılbaşı, Kadınlar Günü gibi özel günlerde sürpriz hediyelerle özel günleri birlikte kutluyoruz. İşe yeni başlayan arkadaşlarımıza hoş geldin kiti, terfi edenlere terfi kiti, müdür terfisi alanların ailelerine çiçek gönderimi yaparak hem birlikte kutluyor hem de heyecanlarına ortak oluyoruz. 3 ayda bir çeşitli konseptlerde planladığımız hediyelerle Akbanklı olmanın mutluluğunu hatırlatıyoruz. Bunların yanında doğum günü, okulun ilk günü, yıl sonunda karne günü izni gibi uygulamalarımızla Akbanklıların sevdikleriyle bir arada olmalarını önemsiyoruz.

Akbank olarak Akbanklıların iyi olma halini önemsiyor ve bu yolculukta onlarla birlikte yürüyoruz. “İyi Bir Sen Elçileri” ismini verdiğimiz gönüllü grubumuzla düzenli aralıklarla bir araya geliyor ve gelişim alanlarımızı hep birlikte değerlendiriyoruz. Elçilerimizin öneri ve geribildirimleriyle “İyi Bir Sen” programımızı zenginleştiriyoruz.”

Bütün bu uygulamalarımızı artık Akbanklıların ailelerine ulaştıracak şekilde genişletiyoruz. “Akbanklı Ailem Akademisi” ile fiziksel ve psikolojik sağlık, finansal okuryazarlık, iklim ve çevre gibi pek çok farklı konu başlığında yeni içeriklerimizi sevdiklerimize ulaştıracak çalışmaları yürütüyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı