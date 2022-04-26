Akbank’tan Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar

Akbank, Hepsiburada ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Hepsiburada satıcıları, 1 yıl ücretsiz para transferi ve çek işlemleri ile nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 gün 0 faizli ticari artı para gibi pek çok fırsattan faydalanabilecek.

KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için yakın zamanda bir KOBİ Hareketi başlatan Akbank, Türkiye’nin önde gelen pazaryerlerinden Hepsiburada ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, Hepsiburada satıcılarına özel avantajlar sunuyor. Bu kapsamda Hepsiburada hak ediş ödemelerini Akbank aracılığıyla alan satıcılara özel hoş geldin avantajları ile 12 ay boyunca Akbank İnternet ve Mobil kanallarından yapılacak 100 EFT, 100 Havale, 2 adet 25 yapraklı Çek Karnesi ve 50 adet Çek Tahsilatı işlemlerinden ücret alınmayacak. Ayrıca masrafsızlık tanımlanan müşterilerin 6 ay boyunca ödemelerini Akbank hesapları üzerinden almaları durumunda ise mevcut teklife ek; 50 EFT, 50 Havale, 2 adet 25 yapraklı Çek Karnesi ve 50 adet Çek Tahsilatı ücretsiz olarak sunulacak.

Bu iş birliğiyle birlikte Hepsiburada ödemelerini Akbank aracılığıyla alan satıcıların, 100 Bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için vadesiz mevduat hesabına 10 gün 0 faizli ticari Artı Para tanımladıklarını anlatan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank’ın sağladığı diğer avantajları ise şu sözlerle aktardı:

“Akbanklı Hepsiburada satıcıları, 30 Nisan’a kadar yapılan yeni POS başvurularında yurt içi peşin işlemlerde tüm kartlar için 1,09 komisyon oranı ve 50 ücret indiriminden yıl sonuna kadar faydalanabilecek. Ayrıca Hepsiburada satıcılarına, maaş ödeme programı ile çalışan başına 1.750 TL’ye varan promosyon ödemesi ve yeni Akbank ticari kredi kartı alan müşterilere 500 TL’ye varan chip-para imkanı sunuyoruz.

Bunlara ek olarak, KOBİ’lerimizin nakit akışını düzenleyebilmesi için Ramazan’a özel bir kredi hazırladık. Hepsiburada satıcıları 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar 1,72’den başlayan faiz oranları ile taksitli ticari kredi imkânından yararlanabilir. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi, KOBİ’lerin tercihine göre ödemelere 3 ay sonra da başlanabiliyor.”

Hepsiburada CFO’su Korhan Öz ise, Akbank ile yapılan bu yeni iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, paydaşlarımıza her daim destek olmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam

ediyoruz. Akbank ile başlattığımız bu yeni iş birliğimiz de, Hepsiburada üzerinden satış yapan tüm satıcılarımızın yararlanabilecekleri önemli avantajlar içeriyor. Platformumuzdaki satıcılarımıza finansal ihtiyaçlarını karşılama, karşılarına çıkabilecek ekonomik zorlukları aşma ve birçok avantajlı hizmetten yararlanma imkanı sunan yeni iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkânlarımızı seferber ederek paydaşlarımıza destek olmak, güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı