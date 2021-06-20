Akbank’tan İlk Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Tahvil İhracı

Akbank, Türk bankacılık bölümü mevduat bankaları ortasındaki birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracını gerçekleştirdi.10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları fiyatındaki sürecin getirisi ve kupon oranı 6.80 olarak gerçekleşti. Bankanın sermaye gibisi tahvil ihracına yurtdışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi.

“Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biriyiz”

Akbank’ın gerçekleştirdiği birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracına ait yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biriyiz. Kelam konusu ihraç tamamlandığında ise sürecin, bankamızın aslında memleketler arası standartlarda epeyce yüksek olan sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu tesir yapmasını beklemekteyiz”

“İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız”

“Uluslararası borçlanma süreçlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızla sürecimize milletlerarası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren 150’nin üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir periyotta gerçekleştirdiğimiz sermaye gibisi tahvil ihracımıza yaklaşık 1.4 milyar dolar talep geldi. 500 milyon ABD doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracımız yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde yüzde 6.80 kupon oranı ile sonuçlandı. 500 milyon ABD doları ihracımızın yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla 35’inin Birleşik Krallık’tan, 30’nun Amerika’dan, 30’nun Avrupa’dan ve kalan yaklaşık 5’nin ise Orta Doğu ve Asya’dan geldiğini görmekteyiz. Toplam yatırımcıların 39’u da ESG (sürdürülebilir borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. Bu türlü başarılı bir sürece imza atmaktan gurur duyuyoruz”

“Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz”

“Sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı borçlanma süreçlerini çok önemsiyoruz. Ağustos 2020’de bankamızın 50 milyon Dolar büyüklüğündeki birinci Yeşil Tahvil sürecini tamamlamıştık. Bu yıl Nisan ayında ise bankamızın birinci sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi ile Türkiye iktisadına 675 milyon Dolar’ın üstünde takviye sağladık. Bu son 500 milyon dolar fiyatındaki ihracımızla da Türk bankacılık kesimi mevduat bankaları ortasındaki birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bölümümüz için örnek teşkil eden süreçlerle bankamızın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da üst taşıdık. Akbank olarak gerçek bölümümüze kaynak sağlamaya devam ederken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı