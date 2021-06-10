KAP duyurusu

KAP duyurusu

 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı. Sermaye Piyasası Konseyi'nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Öze
Ana Sayfa Ekonomi 10 Haziran 2021 17 Görüntüleme

Akdeniz Yatırım, kar dağıtımı yapmayacak

Akdeniz Yatırım, kar dağıtımı yapmayacak

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Tarz Kanunu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL meblağında periyot ziyanı bulunduğu, şirketimizin Sermaye Piyasası Şurası’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi kararları uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları nazaran hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net devir ziyanı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL meblağında geçmiş yıl ziyanının bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Tarz Kanunu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında periyot ziyanının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl ziyanları bulunması nedeniyle dağıtılabilir periyot karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan periyot ziyanlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi konularının 2020 yılına ait olağan genel şurasına teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Kiler Gayrimenkul’de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi temsilci değişikliği

Kiler Gayrimenkul’de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi temsilci değişikliği