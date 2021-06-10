Akdeniz Yatırım, kar dağıtımı yapmayacak

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Tarz Kanunu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında (-10.815.022,43) TL meblağında periyot ziyanı bulunduğu, şirketimizin Sermaye Piyasası Şurası’nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi kararları uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları nazaran hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında (-13.099.869,00)TL net devir ziyanı ile anılan finansal tablolarda (-15.641.074) TL meblağında geçmiş yıl ziyanının bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Tarz Kanunu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında periyot ziyanının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da geçmiş yıl ziyanları bulunması nedeniyle dağıtılabilir periyot karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan periyot ziyanlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi konularının 2020 yılına ait olağan genel şurasına teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı