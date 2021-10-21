Akdeniz Yatırım’da kayıtlı sermaye tavanı artırımı

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”25 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik mühletinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak biçimde güncellenmesi maksadıyla hazırlanan temel kontrat tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin 17.05.2021 tarihli idare heyeti kararı uyarınca, temel kontratın sermaye ve pay senetlerinin nev’i başlıklı 6. hususunun tadil edilmesine yönelik gerekli müsaadelerin alınması için Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde müracaat yapılmıştır. 21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşmıştır. Şirketimizin 29.06.2021 salı günü, saat 14.00’da 2020 yılına ait olağan genel şura toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan temel kontratın sermaye ve pay senetlerinin nev’i başlıklı 6. hususunun değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. 06.07.2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06.07.2021 tarihli 10364 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı