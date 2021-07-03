Akdeniz Yatırım’da kayıtlı sermaye tavanı artırımı

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı artırımına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

”25 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik mühletinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak halde güncellenmesi gayesiyle hazırlanan temel kontrat tadil metni 25.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Şurası tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin 17.05.2021 tarihli idare konseyi kararı uyarınca, temel mukavelenin sermaye ve pay senetlerinin nev’i başlıklı 6. hususunun tadil edilmesine yönelik gerekli müsaadelerin alınması için Ticaret Bakanlığı’na 27.05.2021 tarihinde müracaat yapılmıştır. 21.06.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni 22.06.2021 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.”

Hibya Haber Ajansı