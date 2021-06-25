Akdeniz’de deprem

Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 19:51’de Akdeniz’de , meydana gelen sarsıntı yerin 78,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Zelzelenin şiddeti 4.5 olarak ölçüldü.
Hibya Haber Ajansı
Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 19:51’de Akdeniz’de , meydana gelen sarsıntı yerin 78,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Zelzelenin şiddeti 4.5 olarak ölçüldü.
Hibya Haber Ajansı
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