Aliağaspor FK İzmirspor’a Hazırlanıyor

Aliağaspor FK İzmirspor’a Hazırlanıyor

 Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) aldığı gollü galibiyetlerle profesyonel lige göz kırpan Aliağasp
Ana Sayfa Son Dakika 25 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Akdeniz’de deprem

Akdeniz’de deprem

Kandilli Rasathanesi datalarına nazaran, saat 19:51’de  Akdeniz’de , meydana gelen sarsıntı yerin 78,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Zelzelenin şiddeti 4.5 olarak ölçüldü.

Hibya Haber Ajansı

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