Konfrut Gıda’dan SPK başvurusu

Konfrut Gıda’dan SPK başvurusu

 Konfrut Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı yükseltilmesi hakkında SPK'ya başvurdu. Kamu
Ana Sayfa Ekonomi 10 Haziran 2021 10 Görüntüleme

Akfen Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Akfen Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, bedelli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL’ye çıkarılmasına ait sermaye artırımı için 02.06.2020 tarihinde SPK’ya başvurulmuş olup, süreçlere İnfo Yatırım Menkul Bedeller A.Ş aracılık etmektedir.” tabiri kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Arçelik’in kredi derecelendirme notu

Arçelik’in kredi derecelendirme notu