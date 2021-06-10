Akfen Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, bedelli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL’ye çıkarılmasına ait sermaye artırımı için 02.06.2020 tarihinde SPK’ya başvurulmuş olup, süreçlere İnfo Yatırım Menkul Bedeller A.Ş aracılık etmektedir.” tabiri kullanıldı.
Hibya Haber Ajansı