Akfen Gayrimenkul’den kolaylaştırılmış usulde birleşme bildirimi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş, kolaylaştırılmış adapta birleşmeye ait bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. hususu ve ilgili sair kararları ile Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) birleşme ve bölünme bildirisi (II-23.2) ve ilgili başka mevzuat kararları dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu direkt bağlı iştiraki Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’ni ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’ni tüm faal ve pasifinin bir bütün halinde şirketimiz tarafından bölüm alınması suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, şirketimiz, Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’nin ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin oy hakkı veren hisselerinin tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple birleşme süreci sonucunda şirketimizde sermaye artırımı yapılmayacağından, birleşmenin TTK’nın 155 ve 156. hususları ile bildirimin 13. unsuru kapsamında kolaylaştırılmış yolda birleşme kararları dahilinde yürütülmesine, kolaylaştırılmış tarzda yapılacak birleşme sürecinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. hususu ve ilgili sair kararları ile SPK’nın Kıymetli Nitelikteki Süreçlere Ait Ortak Temeller ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (II-23.1) kararlarına nazaran rastgele bir ayrılma hakkı doğmayacağı konusunda yatırımcıların bilgilendirilmesine, birleşme sürecinde Sermaye Piyasası Şurası’na yapılacak müracaat kapsamında birleşmeye taraf şirketlerin SPK’nın muhasebe standartlarına ait düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının temel alınmasına, birleşmeye ait olarak yeminli mali müşavirlik raporu temin edilmesine, kelam konusu birleşme süreci kapsamında birleşme mukavelesinin kabulüne, birleşme süreci kolaylaştırılmış yöntemde yapılacağından, ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca birleşme raporu, bağımsız kontrol raporu ve uzman görüşü alınmasına gerek olmadığına, gerekli bilgi ve evraklar ile SPK’ya ve ilgili yerlere müracaat yapılmasına, gerekli onaylar alındıktan sonra işbu kararın tescil ve ilanına, birleşmeye ait gerekli iş ve süreçlerin ifası ile ilgili olarak idare konseyi üyelerinin şirket imza sirkülerine nazaran ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu’nun yetkili ve misyonlu kılınmasına oybirliği ile karar vermiştir. Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin kelam konusu birleşmeye husus olabilmesi için gerekli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı 01.06.2021 tarihinde alınmış olup birleşme süreci için SPK’ya müracaat gerçekleştirilecektir.”

Hibya Haber Ajansı