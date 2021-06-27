Akfen Gayrimenkul’ün aylık yatırımcı raporu

Akfen Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin mayıs ayı yatırımcı raporu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Değişken kira mukaveleleri ile Accor tarafından işletilen 15 tanesi Türkiye’de, 4 tanesi Rusya’da bulunan toplam 19 operasyonel otelden elde edilen mayıs ayı kira geliri avro bazında bir evvelki yıl tıpkı aya nazaran %1245,9, birinci 5 aylık periyotta ise %29,4 oranında artmıştır. 2021 yılında yeni varlıklarımız Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya yurtlarının eklenmesi ile KKTC Merit Park Oteli, Samara Ofis, Bodrum Loft Tatil Köyü, yurt projeleri de dahil olmak üzere tüm portföyümüzün gerçekleşen avro bazında toplam kira geliri bir evvelki yıl birebir aya nazaran 2021 yılı Mayıs ayında %80512,5, TL bazında ise %108160,8 oranında artmıştır. Bu kira geliri, 2021 yılı birinci 5 aylık devirde ise avro bazında %100,3, TL bazında ise %165,3 oranında artmıştır.”



Hibya Haber Ajansı