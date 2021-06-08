Akfen Yenilenebilir Enerji, 562 bin ağacın temiz havasına eşdeğer karbon azaltımı sağladı

Akfen Yenilenebilir Güç, sahip olduğu güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yeşil güç üretimi ile 4 milyon tona yakın karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladı. Bu oran 562 bin ağacın sağladığı pak havaya muadil olarak kabul ediliyor.

Dünyada birçok firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme amacı koyarken, Akfen Yenilenebilir Güç son 7 yılda karbon emisyon salınımlarını dengelemek isteyen bu firmalara toplam 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi.

Yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarını Türkiye iktisadına kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Güç, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve pak güç sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite muadil azaltım sağladı. Bu sayı yaklaşık 562 bin ağacın sağladığı pak havaya muadil olarak kabul ediliyor.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard) ve Gold Standard karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden Akfen Yenilenebilir Güç, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirket, 2013 yılından bu yana 458 bin 18 tonluk karbon kredisi satışı gerçekleştirdi.

“KARBON KREDİSİ SATIŞIYLA KIYMETLİ PAHA YARATIYORUZ”

Karbon azaltım sertifikaları, tüm dünyada operasyonel faaliyetleri nedeniyle ağır halde sera gazı salımı yapan firmalar tarafından karbon ayak izlerini istekli olarak sıfırlamak için satın alınırken, birçok memleketler arası firma 2050 yılı için net-sıfır karbon işletme maksadı koyuyor.

Dünyadaki iklim değişikliği farkındalığının artmasıyla düşük karbon iktisadının öne çıktığını söz eden Akfen Yenilenebilir Güç Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, “Tamamı yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarından hayata geçirdiğimiz pak güç üretimimiz ile şimdiye dek 562 bin ağacın sağladığı pak havaya muadil karbon azaltımı sağladık. 2013’ten bu yana sera gazı emisyonunu azaltmak isteyen firmalara karbon kredisi satışı yapıp değerli bir paha daha yaratıyoruz. Birçok bakımdan Türkiye’nin cari açığını kapatma potansiyeline sahip bu kesimde, Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Memleketler arası Finans Kurumu (IFC) üzere güçlü ortaklarımızla yolumuza büyüyerek devam ediyoruz” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı