“Akıl, Beyin, Kültür”de bu hafta adalet-zalimlik konuşulacak

Farklı bakış açılarını zıt kavramları değerlendirdiği “Akıl, Beyin, Kültür” programı, TV 100 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan moderatörlüğünde, siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve nöroloji uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’nın kavramları inceledikleri programın 20 Haziran 2021 Pazar günü ekrana gelecek kısmında “adalet-zalimlik” konusu ele alınacak.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile birlikte hazırladığı, “Akıl, Beyin, Kültür” programı ağır ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Her kısımda zıt iki kavramın, farklı uzmanlık alanlarının görüşleriyle ele alındığı programın 37’nci kısmı, 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

37’nci kısımda “adalet-zalimlik” kavramları, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Prof. Dr. Sultan Tarlacı tarafından psikiyatri, memleketler arası münasebetler, dünya siyaseti, nöroloji üzere pek çok alanı içeren açılardan pahalandırılacak.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde çekimi gerçekleştirilen programa Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Kısım Lideri Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın canlı piyano performansına her kısımda bir de farklı enstrüman eşlik ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı