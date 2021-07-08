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Ana Sayfa Kültür & Sanat 8 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

“Akıl, Beyin, Kültür”de bu hafta korku-korkusuzluk konuşulacak

“Akıl, Beyin, Kültür”de bu hafta korku-korkusuzluk konuşulacak

Zıt kavramların farklı bakış açılarıyla değerlendirildiği “Akıl, Beyin, Kültür” programı, TV 100 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan moderatörlüğünde, siyaset bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve nöroloji uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’nın kavramları inceledikleri programın 27 Haziran 2021 Pazar günü ekrana gelecek kısmında “korku-korkusuzluk” konusu ele alınacak.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı ile birlikte hazırladığı, “Akıl, Beyin, Kültür” programı ağır ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Her kısımda zıt iki kavramın, farklı uzmanlık alanlarının görüşleriyle ele alındığı programın 38’inci kısmı, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 12:05’te TV 100 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

38’inci kısımda “korku-korkusuzluk” kavramları, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Prof. Dr. Sultan Tarlacı tarafından psikiyatri, milletlerarası bağlantılar, dünya siyaseti, nöroloji üzere pek çok alanı içeren açılardan pahalandırılacak.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde çekimi gerçekleştirilen programa Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Kısım Lideri Prof. Dr. Sevda Asqarova’nın canlı piyano performansına her kısımda bir de farklı enstrüman eşlik ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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