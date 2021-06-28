‘Akıllı Taş’ ile arazide tam güvenlik

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Mamtaş, savunma sanayi için öngörülemeyen her türlü şarta adapte olabilen yazılım ve tahliller sunuyor. Mamtaş’ın patentli eserleri ortasında tesis ve hudut bölgelerinde güvenlik sağlayan ‘Akıllı Taş’ ve Özel Kuvvetler Komutanlığı işçisinin operasyonlarda yanlarında taşıyabilecekleri 150 gramlık sensör paketi ‘Akıllı Çakıl’ üzere eserler bulunuyor. Sivil projeler de geliştiren Mamtaş’ın, ‘Yokaya’ markalı akıllı sürüş güvenliği, takip ve depolama sistemlerine sahip eseri de dikkat çekiyor. Bu sistemlerden biri olan ‘Yokaya Dolmuş’, İstanbul’da 500 dolmuş durağında kullanılıyor.

Yüksek kamuflaj kabiliyeti ile güvenliği tesis ediyor

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren Mamtaş, IoT (nesnelerin interneti) teknolojisinin ana omurgasını oluşturan Lorawan ve Bluetooth 5 tabanlı eserler geliştirerek savunma sanayiine katkı sunuyor. Kamuflajı sayesinde çok yakından bile bir taştan ayırt edilemeyen ‘Akıllı Taş’ sızma ve baskınlara karşı sensör ağı oluşturarak güvenlik sağlıyor. Savunma ve takip yapabilme özelliğine sahip ‘Akıllı Taş‘, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında TÜBİTAK 1512 prototipi ile saha testlerini muvaffakiyetle geçti. Duvarlara da monte edilebilen ‘Akıllı Taş’, 5-10 yıl ortası pil ömrüne sahip olmasıyla uzun yıllar boyunca misyon yapabiliyor. Akıllı Taş, özel kompozit kaplaması, akıllı entegre radarı ve sismik sensörleriyle alanındaki en gelişmiş eser olarak öne çıkıyor. Yüksek kamuflaj kabiliyetinin yanısıra 20 km’lik irtibat menziline sahip olmasıyla alandaki canlıların cinslerini de tespit edebiliyor. Mamtaş, ‘Akıllı Taş’a yakın bir vakitte füzyon sensör teknolojisini eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Taşınabilir ‘Akıllı Çakıl’ cepte, ‘Sürü İHA’ prototip basamağında

Özel kuvvetlerin operasyonlarda yanlarında taşıyabilecekleri sensör paketi ‘Akıllı Çakıl’ işçi uyurken uyarıcı çember oluşturan, çalışırken alandan data gönderen çoklu kullanım özelliklerine sahip. ‘Akıllı Çakıl’ 150 gramlık tartısı sayesinde taşınabilir olmasıyla alanda askeri çalışana büyük faydalar sağlıyor. Prototip kademesinde olan ‘Sürü İHA’ ise, İHA’ların küçük boyutlu ve ortak hareket kabiliyetine sahip yenilikçi bir versiyonu olarak geliştiriliyor. Askeri takip ve operasyon kabiliyetine sahip olacak eser LPWAN alt yapısı sayesinde düşük maliyetli ve yüksek menzilli hava gücü oluşturuyor. Birden çok İHA, koordine olarak kendi otonom yapay zekaları ile misyon yapıyor. Mamtaş, savunma sanayii için Gateway Lorawan uygulamaları ile yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Yanlışlı sürüş ve kaza yapma riskini değerlendirip araç güvenliğini artırıyor

2015 yılında geliştirilen araç takip sistemi ‘Yokaya’, 3 başka araç ve sürüş güvenlik ­­sistemini barındırıyor. Yokaya Carguard; hırsız alarmı, kaza bildirimi, vale park modu ve acil durum butonu üzere özelliklere sahip. Ticari odaklı filo takip sistemi Yokaya Fleet; anlık bulut tabanlı özelliğiyle yakıt tüketimi, işçi ve gişe geçiş takibi sağlıyor. Yokaya Dolmuş, İstanbul’da yüzlerce durakta kullanılıyor. Yokaya araç takip sisteminin depolar için uyarlanmış ‘Akıllı Depo’ versiyonu, kapalı alanlarda sıfıra yakın yanılgıyla anlık ve inançlı takip imkanı veriyor.

Yokoya Dolmuş şu an 500 minibüs durağında kullanılıyor. Rakibi takip sistemlerinden farklı olarak anlık refleksler, ihtarlar, araçların yapısına nazaran manalı bilgiler üretebilen özel zekaya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Duraklarda; aralık muhafaza, aracın vaktinde gelmesi, sürücünün sürüş kalitesi üzere ölçütleri raporluyor, istenmeyen durumlar için ceza puanları oluşturuyor. Tüm kontrolün tek bir noktadan yapılmasını sağlıyor. Kusurlu sürüşleri ve kaza yapma riskini kıymetlendiriyor.

“Askeri tesislerin tüm takip düzenekleri kablosuz kurmayı hedefliyoruz”

Mamtaş Kurucusu Muhammed Talha Büyükakkaşlar, “LPWAN ve Bluetooth 5 altyapıları ile geliştirdiğimiz IoT sensör sayesinde askeri tesislerin kamera, sensör ve takip düzenekleri üzere siber güvenlik elemanlarının tümünü kablosuz kurmayı hedefliyoruz. Müstakil mesken, üretim çiftliği, fabrika üzere yerlerde kapsamlı güvenlik hizmeti sunan sistem ayrıyeten makina, kesim ve servis takibi yaparak üretimin orta vermeden devam etmesini sağlıyor. Sensör, akıllı kutu özelliğiyle konut ve ticari yapıların elektrik, su ve gaz sayaçlarını, eski sayaçlarını değiştirmeye gereksinim duymadan uzaktan okunabilir ve müdahale edilebilir hale getiriyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı