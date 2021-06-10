TOGG sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanımı ve hissedar değişimi

TOGG sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanımı ve hissedar değişimi

 Turkcell Bağlantı Hizmetleri A.Ş, TOGG sermaye artırımında yeni hisse alma hakkı kullanımı ve hissedar de
Ana Sayfa Ekonomi 10 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Akiş Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Akiş Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş’nin bedelli sermaye artırımı tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz sermayesinin 250.300.150 TL nakden karşılanmak suretiyle 554.699.850 TL’den 805.000.000 TL’ye artırılması süreci ve temel kontratın sermaye ve hisseler başlıklı 8 nolu unsurunun tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, keyfiyet 01 Haziran 2021 tarih ve 10339 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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