AkışındaYaşa’yan Gençlerin Tercihi: OPPO A Serisi

Dünyanın önde gelen önder akıllı eser markası OPPO’nun A Serisi modelleri A54 ve A74#AkışındaYaşa’yan gençlerin tercihi olarak öne çıkıyor. Şık dizaynıyla dikkatleri üzerine toplayan A54, süratli şarj özelliğiyle gençleri gün boyunca yarı yolda bırakmazken sekiz çekirdekli işlemcisi, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.5 inç genişliğindeki ekranıyla cümbüşün tadını çıkarmalarını sağlıyor.Rahat bir tutuş sağlamak için 3D eğimli art kapağa sahip şık dizaynıyla dikkatleri üzerine toplayan A74 ise, sahip olduğu 33W süratli şarj özelliğiyle gençleri gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla hep muteber, sürekli rahat bir kullanım vaat ediyor.

5000 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir mühlet YouTube’da görüntü izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarınıza bildiri gönderebilirsiniz. A54’ün 18W süratli şarjı, telefonunuzu sadece 2 saat 23 dakika içinde büsbütün şarj ediyor. Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Üstün Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün sırf 5’inde bile WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor.

Mediatek Helio P35 sekiz çekirdekli işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, taşınabilir oyunlarda da kesintisiz bir tecrübe sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını tekrar tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu vazife yapabiliyorsunuz.

OPPO A74 ise, günümüzün süratli hayat temposunda bütün gün yetecek bir güçle birlikte geliyor. Akıllı telefonun 5000mAh pili ve 33W süratli şarjı vaktinizden keyif almanıza olarak sağlıyor. OPPO A74’ün pili sadece 30 dakikalık bir müddet içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere nazaran, sırf 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat vakit geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat görüntü izleyebilirsiniz.

Geride dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve görüntüleri yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük detayları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor.

Qualcomm Snapdragon 662 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A74, taşınabilir oyunlarda da kesintisiz bir tecrübe sağlıyor. Yüksek seviyede performans sunan işlemci, oyun ilerledikçe akıllı telefonun yavaşlamasına müsaade vermiyor. Oyunların akıcılığını artıran HyperBoost özelliği ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu vazife yapabiliyorsunuz. Böylelikle refleksleriniz daha çabuk sonuç veriyor ve rekabetlerde bir adım öne geçiyorsunuz.

Dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemeyi tercih edenlerdenseniz, Oyun Odak Modu’na sahip olan OPPO A74 duyuruları ve gelen davetleri filtreden geçirerek sizin büsbütün oyuna odaklanmanızı kolaylaştırıyor. Ya da kıymetli bir ileti bekliyorsanız Süratli Kullanıcı Bildirimleri özelliği seçilmiş uygulamalardan gelen kritik duyuruları oyun ekranınızdan geçiriyor.

Şayet fizikî güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna arka arda beş sefer basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için süratle sınır buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, evvelden belirlenmiş acil durum ayrıntılarını görebiliyor ve akıllı telefonu davet aygıtına dönüştürebiliyorsunuz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı