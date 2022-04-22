Akkomarka, Çalışanlarına İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Eğitimi Verdi

Akkomarka tüm çalışanlarını, Yuvam Dünya Derneği’nin desteği ile ‘İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik’ konulu eğitimde buluşturdu. Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyeleri Boğaziçi Üniversitesi Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Alagöz ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu tarafından verilen eğitim, yeme içme sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.

Akkomarka’nın başlattığı Sorumlu Restoran Hareketi kapsamında tüm grup çalışanlarına verilen eğitimde iklim değişikliği konusunda son yapılan araştırmaların çıkan sonuçları birlikte değerlendirilerek örneklerle aktarıldı. İklim krizinin boyutlarına ilişkin farkındalığın artırılması amacı ile gerçekleştirilen ve küresel iklim değişikliğinin özellikle tarım, gıda ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin paylaşıldığı eğitimde ayrıca; sürdürülebilir atık yönetimi, döngüsel ekonomi uygulamaları ve gıda sektörünün iklim değişikliği ile mücadelede dönüştürücü gücü ve kritik önemine ilişkin bilgilendirmelerde de bulunuldu. Eğitime katılan 200’ün üzerinde çalışana, Yuvam Dünya Derneği tarafından katılım belgesi de sunuldu.

Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt, ‘’Akkomarka olarak bir süre önce başlattığımız Sorumlu Restoran Hareketi projesi çerçevesinde tüm işletmelerimizde sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri ise tüm çalışanlarımızın iklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda daha detaylı bilgiler edinmesini sağlamaktı. Bunu da Yuvam Dünya Derneği ile gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’de belki de ilk kez bir yiyecek içecek grubunun tüm çalışanlarına verilen bu eğitim için Yuvam Dünya Derneği Bilim Kurulu Üyeleri Sayın Aylin Alagöz ve Sayın Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu’na ve Yuvam Dünya Derneği ekibine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.”dedi.

Gıda sektörünün, küresel iklim değişikliği ile mücadelede “öncelikli” sektörlerden biri olmasının önemini vurgulayan Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Sn. Aylin Alagöz; “Gıda Sektörü kaynaklı çevresel karbon ayak izinin azaltılması, gıda atıklarının sıfıra indirilmesi, israfın azaltılması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi her zamankinden büyük önem taşımaktadır. Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın güvenli ve yeterli gıdaya sürekli olarak erişemediğinin bilincinde olup, gıda güvenliğini ve tarladan sofraya rekabetçi sürdürülebilirliği sağlamanın yollarını, döngüsel ekonomi uygulamalarını destekleyici yaklaşımları benimsemeliyiz. Bu kapsamda ülkemizde Akkomarka tarafından başlatılan “Sorumlu Restoran Hareketi, israfın önlenmesi, sektör paydaşlarının farkındalıklarının artırılması, “çiftlikten çatala” adil, sağlıklı ve çevre dostu tarım ve gıda stratejilerinin geliştirilmesi, tedarik zincirlerinde döngüsel ve sürdürülebilir uygulamaların tercih edilmesi ve iklim krizi ile mücadelede büyük önem taşıyor.” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu konuyla ilgili; “Akkomarka, öncüsü olduğu Sorumlu Restoran Hareketi ile hem bünyesindeki restoranların hem sektörde hizmet veren diğer restoranların iklim değişikliğine uyum sağlaması için örnek teşkil ettiğini” belirtti.

İklim krizi ve sürdürülebilirlik konusunda önemli noktalara değinen Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr.Murad Tiryakioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeşil dönüşüm sürecinde daha az tüketerek, daha az kaynakla daha çok üretim yaparak ve gelecek nesiller için sorumluluk hissederek faaliyetlerini planlama, atıklarını en az indirme ve olabildiğinde döngüye dahil etme çabalarını bütüncül olarak geliştiriyor. Bu çerçevede yöneticilerin dönüşüm vizyonunu, çalışanların ilgisi ve özeni de destekliyor. Eğitim, kapsayıcı olarak şekillenmekte olan önemli bir girişimin ilk adımı niteliğinde idi. Dilerim ki, yaygınlaşır, benimsenir ve ilham verir.”

Akkomarka, Sorumlu Restoran Hareketi kapsamında bu eğitimleri düzenli olarak tekrar edecek ve bir sonraki adımda tüm grup çalışanlarının çocukları için de bu eğitimi programlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı