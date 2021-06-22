Akkuyu NGS Sahasında COVID-19’a Karşı Aşılama Çalışmaları Devam ediyor

Akkuyu NGS inşaat alanında vazife yapan tüm çalışanların COVID-19’a karşı toplu olarak aşılanmasına ait süreç başlatıldı. Aşılama, inşaatın devam ettiği NGS’nin alanında bulunan, aşıların saklandığı özel soğutucu odalar da dahil olmak üzere, gerekli tüm materyal ve ekipmanlarla donatılmış olan sertifikalı sıhhat ünitesinde yapılıyor. Çalışmalar kapsamında, aşı olmak isteyen tüm işçi tek tek aşılanıyor. Bu emelle, nükleer santralin şantiyesindeki sıhhat ofisinde mesai saatleri boyunca bir sıhhat takımı misyon yapıyor.

Aşılama çalışmalarının birinci kademesi daha evvel alanda gerçekleştirilmiş, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından birinci aşılama dalgası için bin 200 doz, iki bileşenli Sputnik V aşısı satın alınmıştı. Birinci evrede 600 Rus vatandaşı aşılanırken, aşı çalışmalarının ikinci dalgası ise hala alanda devam ediyor. NGS inşaat alanına ayrıyeten, isteyen tüm Rus çalışanların ve onların ailelerinin aşılanmasını sağlayacak bin 620 dozdan oluşan bir parti aşı daha ulaştı. Akkuyu NGS alanındaki aşılama çalışmalarını, Rusya’dan gelen ve Rus aşısını uygulama teknolojisiyle ilgili eğitimden geçen nitelikli tabiplerden oluşan takım yürütüyor.

Türk vatandaşı olan çalışanların aşılanmasına ait çalışmalar ise Mayıs ayında başlatılmış olup, çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik kriterlerine nazaran santral alanına en yakın sıhhat kuruluşlarında planlanan formda yürütülüyor. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., birinci olarak, aşı yaptırmak isteyen Türk çalışanların listelerini oluşturmuş ve bu listeleri Sıhhat Bakanlığı’na teslim etmişti. Bakanlık tarafından, ortak resmi elektronik sistem üzerinden aşı olmak isteyenlere aşılamanın yapılacağı tarih ve saatle ilgili randevu bilgileri gönderilmişti. Türk çalışanlar Bakanlığın önerisi doğrultusunda, Çin CoronaVac ve Alman Pfizer/BioNTech olmak üzere iki aşı ortasında seçim yapabiliyor.

Ayrıyeten 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle vatandaşlıktan bağımsız olarak projenin tüm çalışanlarının toplu aşılaması da başlatıldı. Nükleer santralin şantiyesindeki sıhhat ofisinde mesai saatleri boyunca dileyen herkese aşı yapan bir tabip takımı vazife yapıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Kamu Kurumları ile İlgiler ve Milletlerarası İşbirliği Yönetici Yöneticisi olan, ve tıpkı vakitte da Koronavirüsle Çaba Operasyon Merkezi Başkanlığı misyonunu yürüten Aleksei Frolov, Türkiye’nin birinci nükleer santralinin inşasında çalışanların aşılanmasını şu sözlerle yorumladı: “AKKUYU NÜKLEER A.Ş.,NGS inşaat projesinde misyon alan çalışanların sıhhatinin korunmasına çok sorumlu bir halde yaklaşıyor. Bu, güvenlik kültürümüzün de ayrılmaz bir modülüdür. Çalışanların toplu aşılamasına yönelik hazırlıklara bu yılın başında başladık. Öncelikle aşı olmak isteyenlerin listeleri oluşturuldu, gerekli sayıda aşı sipariş edildi ve aşılama noktasında gerekli hazırlıklar yapıldı. Türkiye’nin ilgili resmi kurumları; Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı ile Sıhhat Bakanlığı, bize değer biçilemez bir takviye veriyor ve onların dayanağıyla projedeki Türk çalışanların aşılaması da hızla devam ediyor.”

Akkuyu NGS inşaat alanında, pandeminin başından bu yana gerekli tüm tedbirlere uyularak artırılmış tabip denetimi uygulaması sürdürülüyor. Salgınla uğraş kapsamında ayrıyeten, işçi de tertipli olarak COVID-19 testlerine tabi tutuluyor. Tüm çalışanlara ferdî kollayıcı donanımların verildiği ve her gün ateşlerinin ölçüldüğü alanda, ortak kullanım alanları ve üretim tesisleri de dezenfektan dispenserleriyle donatılmış durumda. Alanda ayrıyeten yurtların ve ofis alanlarının dezenfeksiyonu da tertipli olarak yapılıyor ve toplu aktifliklerin yapılmasına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı