Akkuyu NGS’de İlk Reaktör Kabının Kurulumu Tamamlandı

Akkuyu NGS inşaat alanında, ana ekipmanın montajıyla ilgili ana kademelerden biri olan 1’inci güç ünitesine ilişkin reaktör basınç kabının konseyimi tamamlandı.

1’inci güç ünitesinde daha evvel de kor tutucunun montajı tamamlanmış, destekleyici ve taşıyıcı kirişlere beton dökme süreci yapılmış ve reaktör kabının silindirik kısmının kuru zırhlama ve ısı yalıtımı işleri bitirilmişti. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanmasından çabucak evvel ise, kabın ana yük yükünü taşıyan bir destekleyici halka monte edildi.

Bu montaj süreci, reaktör kabını 1’inci güç ünitesinin yarıçapı içine taşımak için saha yollarının özel bir formda hazırlanmasını gerektirdi. Güzergah boyunca uzanan yollarda bu hedefle dolgu ve düzleme süreçleri gerçekleştirildi. Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu süreçlerin akabinde süreksiz depolama alanından 1’inci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu meselesiz bir formda geçti.

330 tonluk bir yüke, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip olan reaktör kabı, bu yolun aşılmasının akabinde 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LR 13000 tipi taşınabilir paletli vinç kullanılarak yatay pozisyondan dikey pozisyona getirildi. Ekipman dikey pozisyona getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak reaktör şaftındaki yerine yerleştirildi.

Bahisle ilgili açıklama yapan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Yöneticisi Sergei Butckikh, “Birinci güç ünitesinin reaktör kabının montajı, bu yıl alanda gerçekleşen çalışmaların en kıymetlilerinden biri. Üzerinde reaktör kabı konseyimi yapılan destekleyici halkanın montajı 21 Nisan’da yapılmıştı. Bu, kabı sabitlemek ve yüklere maruz kaldığında yatay ve dikey hareketlerini önlemek için tasarlanan reaktör tesisi konstrüksiyonunun bir elemanıdır. Reaktör kabı, artık tasarlanan pozisyonuna getirildi. Montaj takımının ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkat çekmek istiyorum. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir, zira müsaade verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçmez. Reaktör kabının kurulumunun tamamlanması, reaktör şaftının üretimiyle ilgili işlere devam etmemize imkan sunacak” sözlerini kullandı.

Montaj sürecinin yapılmasına ait süreç, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun yanı sıra (NDK), bağımsız bir yapı kontrol kuruluşu olan Fransız mühendislik kümesi Assystem, Akkuyu NGS’deki reaktör tesisinin dizayncısı olan OKB “Gidropress” ve reaktör basınç kabının üreticisi olan AEM-Technology şirketinin temsilcileri tarafından denetlendi.

Reaktör kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından heyetim yapılmasını öngören Open Top teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi. VVER-1200 reaktörlü Leningrad NGS-2’nin güç ünitelerinin inşası da dahil olmak üzere Çin, Japonya, Bulgaristan ve Rusya’daki nükleer santrallerin imaline ait birçok projede kendini muvaffakiyetle kanıtlamış olan bu teknoloji, inşaat ve montaj süreçlerini birebir anda en uygun halde yapma ve yerlere beton dökme süreci tamamlanmadan ekipman ve boru sınırlarının montajına başlama imkanı sunuyor. Akkuyu NGS güç ünitelerinde buhar jeneratörlerinin, basınç kompansatörlerinin, ana sirkülasyon pompalarının ve reaktör binalarındaki başka ana teknolojik ekipmanın montajının da, Open Top teknolojisi kullanılarak yapılması planlanıyor.

Akkuyu NGS alanı çalışanları, reaktör kabının montajından sonra reaktör şaftına beton dökmeye devam edecek. Çalışanlar ayrıyeten, ana sirkülasyon boru sınırının bileşenleri ve buhar jeneratörleri için takviyeleri de kuracak. Buhar üreteçlerinin ve ana sirkülasyon pompalama ünitesinin kaplarının montajından sonra, NGS’nin birinci çevriminin ana ekipmanını birleştiren ana sirkülasyon boru sınırının kaynak işlerine başlanabilecek.

1’inci güç ünitesinin reaktör kabı, Akkuyu NGS inşaat alanına Kasım 2020’de deniz yoluyla ulaştırılmıştı. Reaktör kabı, kendisini getiren geminin Doğu Kargo Terminali’nde boşaltılmasından sonra depolanmak üzere alana taşınmış ve orada kabın bütünlüğünü ve yüksek kalitede imal edildiğini doğrulayan giriş denetimi prosedüründen geçmişti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı