Aklease, kömür yatırımlarını finanse etmeme taahhüdü verdi

Aklease, iklim değişikliğiyle uğraş ve sürdürülebilir bir dünya gayesiyle, kömür yakıt kullanan termik güç santralleri ve kömür madenciliği yatırımlarını finansman sağlanmayacak faaliyetler listesine ekledi.

Türkiye’nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları, uzman leasing tahlilleriyle destekleyen Aklease, kredi siyasetinde sürdürülebilir bir etraf için yeni bir adım attı. Bu değişikle birlikte şirket, iklim değişikliğiyle gayret ve sürdürülebilir bir dünya amacıyla, kömür yakıt kullanan termik güç santralleri ve kömür madenciliği yatırımlarını finansman sağlanmayacak faaliyetler listesine ekledi.

Artık kaynakların fosil yakıtlara değil, iklim dostu proje ve yatırımlara harcanması gerektiğinin altını çizen ve bu kararla birlikte müşterilerini yeşil yatırımlar için teşvik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, kredi siyasetinde yapılan değişiklikle ilgili şu açıklamada bulundu: “İklim krizinin farkındayız ve buna ‘dur’ diyebilmek için kömür yatırımlarına ve tüm fosil yakıtların üretimine ve kullanımına dayanan endüstriyel yatırımlara ‘dur’ dememiz gerekiyor. Zira bilimsel çalışmalar, kömür, petrol ve doğalgaz üzere fosil yakıtların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan iklim krizinin bir sonucu olarak çok hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış görüleceğini gösteriyor. Finans dalının finansman faaliyetleri etraf konusunda tesire sahip ve bu durum da dala sorumluluk yüklüyor. Bankacılık bölümünde sürdürülebilirlik alanında somut amaç veren öncü bankalardan biri olan Akbank, sürdürülebilir bir iktisat için şirketlerin dönüşüm seyahatinde onlara finansman sağlıyor. Akbank’ın iştiraklerinden Aklease olarak biz de bu mevzuda bir adım attık ve kömür yakıt kullanan termik güç santralleri ve kömür madenciliği alanlarını artık finanse etmeme taahhüdü verdik.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı