AKM Çocuk Sanat Festivali Dördüncü Gününde Çocuklar Pandomim İle Kendilerini Sözsüz İfade Edebilmeyi Öğrendi

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali’nin dördüncü gününde festivale katılan 4-6 yaş arasındaki çocuklar, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile pandomim dünyasında kendilerini bedensel olarak ifade etmeyi öğrenirken aynı zamanda bu sessiz sanatın inceliklerini de keşfettiler.

Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.

18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin dördüncü gününde de çocuklar; “Boyama Evi”nde duvarları özgürce boyamanın tadını çıkarırken, interaktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürdüler. Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, dev piyano üzerinde dans ederek müzik yapmanın keyfine vardılar.

Çocuk Sanat Merkezinde 12.30’da başlayan “Up Uzun Heykeller Atölyesi”nde yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar, Heykeltraş Zühtü Müridoğlu’nun heykellerinden esinlenerek çamurdan up uzun heykeller yaptılar.

13.00’te başlayan “Ritim ve Müzik Atölyesi”nde ise müzikle dolu dakikalar yaşayan çocuklar; çocuk filmi, Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas’ı, Yeşilçam Sineması’nda heyecanla izlediler.

Çocuklar, tiyatro oyunu “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nda da eğlenceli anlar yaşadı. Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen 14.30’daki “Ebru Atölyesi” ve saat 15.00’teki “Pandomim Atölyesi” ile festivalin dördüncü günü sona erdi.

Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?

22 Nisan Cuma günü, her gün olduğu gibi, “Boyama Evi”, “İnteraktif Akvaryum”, “Renklerle Dans” ve dev piyano çocuklar için festival alanında olacak. Festival, Çocuk Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de başlayan Ritim ve Müzik Atölyesi ile saat 13.00’te başlayan Renkli Dokuma Atölyesi ile devam edecek.

Yeşilçam Sineması’nda saat 13.00’te “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmi gösterimde olacak.

Çocuk Sanat Merkezinde, saat 14.30’da “Ukulele Atölyesi”nde, ukulele çalmayı öğrenecek olan çocuklar, 15.00’te başlayacak olan Baskı Atölyesi’nde ise kumaş baskı yapacaklar.

Cuma gününün sürprizi ise usta sanatçı Fatih Erkoç… Erkoç, çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM sahnesinde olacak, sanatçıya çocuk müzisyenler de eşlik edecek.

Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.

AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

22 NİSAN CUMA

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.00-12.00 Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM

13.00-14.00 Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Kral Şakir Korsanlar Diyarı

14.30-15.30 Ukulele Atölyesi– ÇSM

15.00-16.00 Baskı Atölyesi – ÇSM

17.00 Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları

23 NİSAN CUMARTESİ

10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM

11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı

13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne

13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM

16.00-17.00 Masal Kahramanları SOS (Tiyatro) – AKM Arka Sahne

17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni

17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri

24 NİSAN PAZAR **

**AKM festival dışı devam etkinlikleri

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM

12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Doru

13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM

13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM

14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı