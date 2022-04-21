AKM Çocuk Sanat Festivali Dördüncü Gününde Çocuklar Pandomim İle Kendilerini Sözsüz İfade Edebilmeyi Öğrendi

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali’nin dördüncü gününde festivale katılan 4-6 yaş arasındaki çocuklar, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile pandomim dünyasında kendilerini bedensel olarak ifade etmeyi öğrenirken aynı zamanda bu sessiz sanatın inceliklerini de keşfettiler.
Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.
18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin dördüncü gününde de çocuklar; “Boyama Evi”nde duvarları özgürce boyamanın tadını çıkarırken, interaktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürdüler. Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, dev piyano üzerinde dans ederek müzik yapmanın keyfine vardılar.
Çocuk Sanat Merkezinde 12.30’da başlayan “Up Uzun Heykeller Atölyesi”nde yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar, Heykeltraş Zühtü Müridoğlu’nun heykellerinden esinlenerek çamurdan up uzun heykeller yaptılar.
13.00’te başlayan “Ritim ve Müzik Atölyesi”nde ise müzikle dolu dakikalar yaşayan çocuklar; çocuk filmi, Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas’ı, Yeşilçam Sineması’nda heyecanla izlediler.
Çocuklar, tiyatro oyunu “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nda da eğlenceli anlar yaşadı. Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşen 14.30’daki “Ebru Atölyesi” ve saat 15.00’teki “Pandomim Atölyesi” ile festivalin dördüncü günü sona erdi.
Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?
22 Nisan Cuma günü, her gün olduğu gibi, “Boyama Evi”, “İnteraktif Akvaryum”, “Renklerle Dans” ve dev piyano çocuklar için festival alanında olacak. Festival, Çocuk Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de başlayan Ritim ve Müzik Atölyesi ile saat 13.00’te başlayan Renkli Dokuma Atölyesi ile devam edecek.
Yeşilçam Sineması’nda saat 13.00’te “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmi gösterimde olacak.
Çocuk Sanat Merkezinde, saat 14.30’da “Ukulele Atölyesi”nde, ukulele çalmayı öğrenecek olan çocuklar, 15.00’te başlayacak olan Baskı Atölyesi’nde ise kumaş baskı yapacaklar.
Cuma gününün sürprizi ise usta sanatçı Fatih Erkoç… Erkoç, çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM sahnesinde olacak, sanatçıya çocuk müzisyenler de eşlik edecek.
Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.
AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI
22 NİSAN CUMA
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
11.00-12.00 Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM
13.00-14.00 Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Kral Şakir Korsanlar Diyarı
14.30-15.30 Ukulele Atölyesi– ÇSM
15.00-16.00 Baskı Atölyesi – ÇSM
17.00 Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları
23 NİSAN CUMARTESİ
10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM
12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM
11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne
13.00 Çocuk Film Gösterimi : Rafadan Tayfa: Göbeklitepe
13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı
13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne
13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM
15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM
16.00-17.00 Masal Kahramanları SOS (Tiyatro) – AKM Arka Sahne
17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni
17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri
24 NİSAN PAZAR **
**AKM festival dışı devam etkinlikleri
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM
12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Doru
13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM
13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM
14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı