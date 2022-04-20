AKM Çocuk Sanat Festivali Üçüncü Gününde

ÇOCUKLAR GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYOR

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali’nin üçüncü gününde festivale katılan yüzlerce çocuk, eğlenerek öğrenmeye devam ediyor.

Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.

18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin üçüncü günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Yüce Gümüş ile Türk Müziği atölyesinde çocuklar; usta sanatçı Yüce Gümüş’ten Türk Müziği hakkında bilgi aldı. Çocuk filmi, “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” ile eğlenceli saatler geçiren çocuklar, Çocuk Sanat Merkezindeki çini atölyesinde yeni bir beceri kazanmanın keyfini yaşadılar.

Tiyatro salonunda saat 15.00’te sahnelenen Çocuk Müzikali Barış Ormanı da renkli görüntülere sahne oldu.

Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?

Her gün olduğu gibi Dijital Akvaryum, Renklerle Dans ve Boyama Evi etkinlikleri 21 Nisan Perşembe günü de AKM Çocuk Sanat Festivali’nde gerçekleştirilecek. Çocuklar; Çocuk Sanat Merkezinde 12.30’da başlayacak olan “Up Uzun Heykeller Atölyesi”nde heykeller yapacak, 13.00’te başlayan “Ritim ve Müzik Atölyesi”nde ise müzikle dolu dakikalar yaşayacak. 21 Nisan Perşembe gününün çocuk filmi, Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas, Yeşilçam Sineması’nda gösterimde olacak. Çocuk tiyatro oyunu “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” yine çocuklar için sahnelenecek. Perşembe gününün programı 14.30’daki “Ebru Atölyesi” ve 15.00’te “Pandomim Atölyesi” ile sona erecek.

Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.

AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

21 NİSAN PERŞEMBE

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri (Kaptan Pengu ve Arkadaşları Maskotları)

11.00-17.00 Dev Piyano

12.30-13.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

13.00-14.00 Ritim ve Müzik Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas

14.00 Çocuk Oyunu: Kaptan Pengu ve Arkadaşları

14.30-15.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.00-16.00 Pandomim Atölyesi– ÇSM

22 NİSAN CUMA

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.00-12.00 Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM

13.00-14.00 Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Kral Şakir Korsanlar Diyarı

14.30-15.30 Ukulele Atölyesi– ÇSM

15.00-16.00 Baskı Atölyesi – ÇSM

17.00 Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları

23 NİSAN CUMARTESİ

10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM

11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı

13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne

13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM

17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni

17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri

24 NİSAN PAZAR **

**AKM festival dışı devam etkinlikleri

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM

12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Doru

13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM

13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM

14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı