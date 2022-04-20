AKM Çocuk Sanat Festivali Üçüncü Gününde

ÇOCUKLAR GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYOR
Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali’nin üçüncü gününde festivale katılan yüzlerce çocuk, eğlenerek öğrenmeye devam ediyor.
Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.
18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin üçüncü günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Yüce Gümüş ile Türk Müziği atölyesinde çocuklar; usta sanatçı Yüce Gümüş’ten Türk Müziği hakkında bilgi aldı. Çocuk filmi, “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” ile eğlenceli saatler geçiren çocuklar, Çocuk Sanat Merkezindeki çini atölyesinde yeni bir beceri kazanmanın keyfini yaşadılar.
Tiyatro salonunda saat 15.00’te sahnelenen Çocuk Müzikali Barış Ormanı da renkli görüntülere sahne oldu.
Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?
Her gün olduğu gibi Dijital Akvaryum, Renklerle Dans ve Boyama Evi etkinlikleri 21 Nisan Perşembe günü de AKM Çocuk Sanat Festivali’nde gerçekleştirilecek. Çocuklar; Çocuk Sanat Merkezinde 12.30’da başlayacak olan “Up Uzun Heykeller Atölyesi”nde heykeller yapacak, 13.00’te başlayan “Ritim ve Müzik Atölyesi”nde ise müzikle dolu dakikalar yaşayacak. 21 Nisan Perşembe gününün çocuk filmi, Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas, Yeşilçam Sineması’nda gösterimde olacak. Çocuk tiyatro oyunu “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” yine çocuklar için sahnelenecek. Perşembe gününün programı 14.30’daki “Ebru Atölyesi” ve 15.00’te “Pandomim Atölyesi” ile sona erecek.
Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.
AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI
21 NİSAN PERŞEMBE
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri (Kaptan Pengu ve Arkadaşları Maskotları)
11.00-17.00 Dev Piyano
12.30-13.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM
13.00-14.00 Ritim ve Müzik Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas
14.00 Çocuk Oyunu: Kaptan Pengu ve Arkadaşları
14.30-15.30 Ebru Atölyesi – ÇSM
15.00-16.00 Pandomim Atölyesi– ÇSM
22 NİSAN CUMA
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
11.00-12.00 Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM
13.00-14.00 Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Kral Şakir Korsanlar Diyarı
14.30-15.30 Ukulele Atölyesi– ÇSM
15.00-16.00 Baskı Atölyesi – ÇSM
17.00 Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları
23 NİSAN CUMARTESİ
10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM
12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM
11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne
13.00 Çocuk Film Gösterimi : Rafadan Tayfa: Göbeklitepe
13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı
13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne
13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM
15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM
17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni
17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri
24 NİSAN PAZAR **
**AKM festival dışı devam etkinlikleri
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM
12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi : Doru
13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM
13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM
14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı