AKM Çocuk Sanat Festivali’nde 23 Nisan Coşkusu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, 23 NİSAN’I ÇOCUKLARLA AKM’DE KUTLADI

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sonrasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri”ni izledi.

Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce çocuk, AKM’ye akın etti. Bando ve maskotlarla birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştiren çocuklar, gün boyunca AKM’deki etkinliklerde doyasıya eğlendi.

“Boyama Evi”ni rengarenk boyayan çocuklar, interaktif akvaryum, Renklerle Dans, dev piyano alanlarında bayramın tadını çıkardılar.

AKM Açıkhava Sahnesi’nde kahkaha sesleri

AKM Açıkhava Sahnesi ise gün boyunca etkinliklere ev sahipliği yaptı. Saat 11.00’de “Burnunu Kaybeden Palyaço” çocuk oyununu izleyen çocuklar, ardından illüzyonist Enver Ertaş’ın “Bir Sihrim Var” isimli gösterisine yoğun ilgi gösterdiler. AKM Açıkhava Sahnesi’nin son etkinliği “Masal Kahramanları SOS” oyununda ise çocuklar, sevdikleri masal kahramanlarını yakından görmenin keyfini çıkardılar.

Sanat dolu atölyeler

AKM Çocuk Sanat Festivali’ndeki bugün çocuklar, atölyelerde sanatın birçok dalını deneyimleme fırsatı buldular. “Up Uzun Heykeller” atölyesinde çamurdan heykeller yapan çocuklar, “Bale Atölyesi”nde bale adımlarını öğrendiler. “Ebru Atölyesi”nde ebru sanatını tanıyan çocuklar,

“Boncuk Atölyesi” rengarenk boncuklar yaptılar. “Füreya Koral ile Çılgın Tabaklar” atölyesinde çocuklar, Füreya Koral’ın desenlerini seramik tabaklara boyadılar.

İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleşti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması Ödül Töreni de festival kapsamında bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Tiyatro Salonu’nun önünde gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren 6 çocuğa ödüllerini teslim eden Bakan Ersoy, daha sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri”ni izledi. Deneyimli sanatçı Öner Erkan’ın anlatıcı olduğu konser izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?

AKM Çocuk Sanat Festivali’ni ziyaret etmek için son gün 24 Nisan Pazar. “Boyama Evi”, “İnteraktif Akvaryum”, “Renklerle Dans” ve dev piyano her gün olduğu gibi yine festival alanında minikleri bekliyor olacak.

12.00’de Çocuk Sanat Merkezi’nde Çocuklar ile Yaratıcı Drama, 12.15’te Metin Ceylan ile Resim Atölyesi gerçekleştirilecek. Yeşilçam Sineması’nda 13.00’te gösterilecek çocuk filmi Doru ile çocuklar keyifli zaman geçirecek. 13.15’te Çocuklar için Masal Atölyesi ve 13.30’da Ritim ve Müzik Atölyesi yine minikler için Çocuk Sanat Merkezinde olacak.

Yarının son etkinliği ise saat 14.00’teki çocuk oyunu, “Büyüklere Masallar.”

AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

24 NİSAN PAZAR

**AKM festival dışı devam etkinlikleri

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM

12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Doru

13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM

13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM

14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı