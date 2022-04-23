AKM Çocuk Sanat Festivali’nin Beşinci Gününde Çocuklar Fatih Erkoç İle 23 Nisanı’ı Coşkuyla Kutladı

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali beşinci gününde usta sanatçı Fatih Erkoç konserine ev sahipliği yaptı. Festivale katılan çocuklar, Erkoç’un seslendirdiği çocuk şarkıları ile eğlenceli saatler geçirdi.

Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.

18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin beşinci gününde de çocuklar; “Boyama Evi”nde duvarları özgürce boyamanın tadını çıkarırken, interaktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürdüler. Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, dev piyano üzerinde dans ederek müzik yapmanın keyfine vardılar.

22 Nisan Cuma günü, Çocuk Sanat Merkezi’ndeki “Ritim ve Müzik Atölyesi” ile başlayan etkinlikler, “Renkli Dokuma Atölyesi” ile devam etti. Çocuklar, Yeşilçam Sineması’ndaki Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminde eğlendi, “Ukulele Atölyesi”nde yeni bir enstrüman çalmayı öğrendi, “Baskı Atölyesi”nde ise kumaş baskı yaparak yeni bir beceri kazandılar.

Usta Sanatçı Fatih Erkoç’tan Çocuklara Özel Konser

Çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM Tiyatro Salonu’nda konser veren usta sanatçı Fatih Erkoç, tüm çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Miniklerin sevdiği şarkıları seslendiren usta sanatçıya, çocuk müzisyenler de eşlik etti.

Erkoç, konserin açılış şarkısı olan “Merhaba” ve “Gidelim Gezelim” şarkılarını 6 yaşındaki solist Buse Özbilen ile beraber söyledi. Ayı şarkısında ise Fatih Erkoç’a yan flüt sanatçısı 11 yaşındaki Duru Küçükköşker eşlik etti.

Ru Sahne Sanatları’ndan 8 ve 10 yaşlarında toplam 8 dansçı çocuk, “Ben Küçük Çocukken” ve “Güneş” şarkılarında Fatih Erkoç’un sahnesinde bale gösterisi gerçekleştirdi.

Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?

AKM Kültür Sokağı’nda “23 Nisan Özel Korteji” gerçekleştirilecek. Her gün olduğu gibi, “Boyama Evi”, “Dijital Akvaryum”, “Renklerle Dans” ve dev piyano çocuklar için festival alanında olacak.

Saat 11.00’de AKM Açık Hava Sahnesi’nde “Burnunu Kaybeden Palyaço” çocuk oyunu ile çocuklar keyifli dakikalar yaşayacak. Çocuklar, saat 11.30’da Çocuk Sanat Merkezi’nde “Up Uzun Heykeller” atölyesinde çamurdan heykeller yapacak. Saat 12.00’de ise Çocuk Sanat Merkezi’nde “Bale Atölyesi” minikleri bekliyor olacak.

23 Nisan’ın çocuk filmi, “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” Yeşilçam Sineması’nda saat 13.00’te gösterimde olacak. Çocuklar, 13.30’da Çocuk Sanat Merkezindeki “Ebru Atölyesi”nde ebru sanatını öğrenecek.

AKM Açık Hava Sahnesi ise, saat 13.30’da İllüzyonist Enver Ertaş’ın “Bir Sihrim Var” adlı gösterisine sahne olacak. Kültür Sokağı’nda saat 13.30’daki “Boncuk Atölyesi” ise yine çocuklara öğretici bir etkinlik sunacak.

15.30’da Çocuk Sanat Merkezi’nde “Füreya Koral ile Çılgın Tabaklar” atölyesinde çocuklar Füreya Koral’ın desenlerini seramik tabaklara boyayacaklar. Saat 16.00’da AKM Açık Sahnesi’nde çocuk oyunu “Masal Kahramanları” çocukları eğlendirecek.

Saat 17.00’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması Ödül Töreni Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hemen ardından ise saat 17.15’te, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri” ile 23 Nisan programı sona erecek.

Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.

AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

23 NİSAN CUMARTESİ

10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM

11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı

13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne

13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM

16.00-17.00 Masal Kahramanları SOS (Oyun) – AKM Açık Hava Sahnesi

17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni

17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri

24 NİSAN PAZAR **

**AKM festival dışı devam etkinlikleri

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM

12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Doru

13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM

13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM

14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı