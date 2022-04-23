AKM Çocuk Sanat Festivali’nin Beşinci Gününde Çocuklar Fatih Erkoç İle 23 Nisanı’ı Coşkuyla Kutladı

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali beşinci gününde usta sanatçı Fatih Erkoç konserine ev sahipliği yaptı. Festivale katılan çocuklar, Erkoç’un seslendirdiği çocuk şarkıları ile eğlenceli saatler geçirdi.
Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.
18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin beşinci gününde de çocuklar; “Boyama Evi”nde duvarları özgürce boyamanın tadını çıkarırken, interaktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürdüler. Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, dev piyano üzerinde dans ederek müzik yapmanın keyfine vardılar.
22 Nisan Cuma günü, Çocuk Sanat Merkezi’ndeki “Ritim ve Müzik Atölyesi” ile başlayan etkinlikler, “Renkli Dokuma Atölyesi” ile devam etti. Çocuklar, Yeşilçam Sineması’ndaki Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminde eğlendi, “Ukulele Atölyesi”nde yeni bir enstrüman çalmayı öğrendi, “Baskı Atölyesi”nde ise kumaş baskı yaparak yeni bir beceri kazandılar.
Usta Sanatçı Fatih Erkoç’tan Çocuklara Özel Konser
Çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM Tiyatro Salonu’nda konser veren usta sanatçı Fatih Erkoç, tüm çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Miniklerin sevdiği şarkıları seslendiren usta sanatçıya, çocuk müzisyenler de eşlik etti.
Erkoç, konserin açılış şarkısı olan “Merhaba” ve “Gidelim Gezelim” şarkılarını 6 yaşındaki solist Buse Özbilen ile beraber söyledi. Ayı şarkısında ise Fatih Erkoç’a yan flüt sanatçısı 11 yaşındaki Duru Küçükköşker eşlik etti.
Ru Sahne Sanatları’ndan 8 ve 10 yaşlarında toplam 8 dansçı çocuk, “Ben Küçük Çocukken” ve “Güneş” şarkılarında Fatih Erkoç’un sahnesinde bale gösterisi gerçekleştirdi.
Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?
AKM Kültür Sokağı’nda “23 Nisan Özel Korteji” gerçekleştirilecek. Her gün olduğu gibi, “Boyama Evi”, “Dijital Akvaryum”, “Renklerle Dans” ve dev piyano çocuklar için festival alanında olacak.
Saat 11.00’de AKM Açık Hava Sahnesi’nde “Burnunu Kaybeden Palyaço” çocuk oyunu ile çocuklar keyifli dakikalar yaşayacak. Çocuklar, saat 11.30’da Çocuk Sanat Merkezi’nde “Up Uzun Heykeller” atölyesinde çamurdan heykeller yapacak. Saat 12.00’de ise Çocuk Sanat Merkezi’nde “Bale Atölyesi” minikleri bekliyor olacak.
23 Nisan’ın çocuk filmi, “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” Yeşilçam Sineması’nda saat 13.00’te gösterimde olacak. Çocuklar, 13.30’da Çocuk Sanat Merkezindeki “Ebru Atölyesi”nde ebru sanatını öğrenecek.
AKM Açık Hava Sahnesi ise, saat 13.30’da İllüzyonist Enver Ertaş’ın “Bir Sihrim Var” adlı gösterisine sahne olacak. Kültür Sokağı’nda saat 13.30’daki “Boncuk Atölyesi” ise yine çocuklara öğretici bir etkinlik sunacak.
15.30’da Çocuk Sanat Merkezi’nde “Füreya Koral ile Çılgın Tabaklar” atölyesinde çocuklar Füreya Koral’ın desenlerini seramik tabaklara boyayacaklar. Saat 16.00’da AKM Açık Sahnesi’nde çocuk oyunu “Masal Kahramanları” çocukları eğlendirecek.
Saat 17.00’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Resim Yarışması Ödül Töreni Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hemen ardından ise saat 17.15’te, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın “23 Nisan Özel Konseri” ile 23 Nisan programı sona erecek.
Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.
AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI
23 NİSAN CUMARTESİ
10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM
12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM
11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Rafadan Tayfa: Göbeklitepe
13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı
13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne
13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM
15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM
16.00-17.00 Masal Kahramanları SOS (Oyun) – AKM Açık Hava Sahnesi
17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni
17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri
24 NİSAN PAZAR **
**AKM festival dışı devam etkinlikleri
11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi
11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi
11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)
11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)
11.00-17.00 Boyama Evi
11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı
11.00-17.00 Maskot gezileri
11.00-17.00 Dev Piyano
12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM
12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM
13.00 Çocuk Film Gösterimi: Doru
13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM
13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM
14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı