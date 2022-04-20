AKM Çocuk Sanat Festivali’nin İkinci Gününde Dans Ettiler, Şarkı Söylediler, Çok Eğlendiler

Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali’nin ikinci gününde festivale katılan yüzlerce çocuk, Renklerle Dans Atölyesi’nde dans ederek eğlendi.

Yeniden açıldığı günden itibaren kültür sanat dünyasına yön veren etkinlikleriyle nesiller boyu, sanatseverlerin hayatına dokunan AKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 18-23 Nisan 2022 tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir “Çocuk Sanat Festivali”ne ev sahipliği yapıyor.

18 Nisan’da görkemli bir açılışa sahne olan festivalin ikinci günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında bugün de, “Boyama Evi”nde duvarları özgürce boyamanın tadını çıkaran çocuklar, interaktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürdüler. Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle 23 Nisan coşkusunu yaşayan çocuklar, dev piyano üzerinde dans ederek müzik yapmanın keyfine vardı.

Çocuk Sanat Merkezindeki “Konuşan Balıklar Tişört Boyama” atölyesinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun balık desenlerini tişörtlerin üzerine boyadılar.

“Müziğin ve Kokunun Resmi” atölyesinde Türk resim sanatındaki müzikal sahneleri öğrenen çocuklar, vitray atölyesinde “renkli resimler”le tanıştılar.

“Füreya Koral ile Çılgın Tabaklar” atölyesinde çocuklar, ünlü seramik sanatçısı Füreya Koral’ın desenlerini seramik tabakların üzerine boyadılar.

“Yeşilçam Sineması”nda saat 13.00’te gösterilen Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi filmine de ilgi gösteren çocuklar, “Tiyatro Salonu”nda saat 14.00’teki İDOB’un “Dans Et Şarkı Söyle” müzikalinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yarın AKM Çocuk Sanat Festivali’nde Neler Var?

Her gün olduğu gibi Dijital Akvaryum, Renklerle Dans ve Boyama Evi etkinlikleri 20 Nisan Çarşamba Günü de AKM Çocuk Sanat Festivali’nde gerçekleştirilecek.

Türk Müziği atölyesinde ise çocuklar, usta sanatçı Yüce Gümüş’ten Türk Müziği hakkında bilgi alacak. Çarşamba gününün çocuk filmi, “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası”, Yeşilçam Sineması’nda gösterimde olacak. Çocuk Sanat Merkezinde, saat 13.00’te Çini Atölyesi, 14.30’da ise Mask Atölyesi gerçekleşecek.

Tiyatro salonunda saat 15.00’te Çocuk Müzikali Barış Ormanı sahnelenecek. Çarşamba günü etkinlikleri Çocuk Sanat Merkezinde “Konuşan Balıklar” atölyesiyle sona erecek.

Festival etkinliklerinin biletleri biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den satın alınabilir.

AKM ÇOCUK SANAT FESTİVALİ PROGRAMI

20 NİSAN ÇARŞAMBA

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri (Pırıl ve Aslan Maskotları)

11.00-17.00 Dev Piyano

12.30-13.30 Yüce Gümüş ile Türk Müziği Atölyesi – ÇSM

13.00-14.00 Çini Atölyesi– ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası

15.00 Çocuk Müzikali: Barış Ormanı (İDT)

14.30-15.30 Mask Atölyesi– ÇSM

15.00-16.00 Konuşan Balıklar Tişört Boyama Atölyesi – ÇSM

21 NİSAN PERŞEMBE

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri (Kaptan Pengu ve Arkadaşları Maskotları)

11.00-17.00 Dev Piyano

12.30-13.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

13.00-14.00 Ritim ve Müzik Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Aslan Hürkuş ve Kayıp Elmas

14.00 Çocuk Oyunu: Kaptan Pengu ve Arkadaşları

14.30-15.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.00-16.00 Pandomim Atölyesi– ÇSM

22 NİSAN CUMA

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.00-12.00 Ritim ve Müzik Atölyesi -ÇSM

13.00-14.00 Renkli Dokuma Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi: Kral Şakir Korsanlar Diyarı

14.30-15.30 Ukulele Atölyesi– ÇSM

15.00-16.00 Baskı Atölyesi – ÇSM

17.00 Konser: Fatih Erkoç Çocuk Şarkıları

23 NİSAN CUMARTESİ

10.00-10.30 23 Nisan Özel Korteji

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇAS)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

11.30-12.30 Up Uzun Heykeller Atölyesi – ÇSM

12.00-13.00 Bale Atölyesi– ÇSM

11.00-12.00 Burnunu Kaybeden Palyaço – AKM Arka Sahne

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

13.30-14.30 Boncuk Atölyesi– ÇSM Katı

13.30-14.30 İllüzyon Show – AKM Arka Sahne

13.30-14.30 Ebru Atölyesi – ÇSM

15.30-16.30 Füreyya Koral ile Çılgın Tabaklar Atölyesi– ÇSM

16.00-17.00 Bremen Mızıkacıları (konser) – AKM Arka Sahne

17.00 İDOB Resim Yarışması Ödül Töreni

17.15 Konser: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-23 Nisan Özel Konseri

24 NİSAN PAZAR **

**AKM festival dışı devam etkinlikleri

11.00-17.00 İDOB Resim Yarışması Sergisi

11.00-17.00 Çocukların Gözünden AKM Fotoğraf Sergisi

11.00-17.00 Dijital Akvaryum (ÇSM)

11.00-17.00 Renklerle Dans (dijital)

11.00-17.00 Boyama Evi

11.00-17.00 Genç Müzisyenler, Kültür Sokağı

11.00-17.00 Maskot gezileri

11.00-17.00 Dev Piyano

12.00-13.00 Çocuklar ile Yaratıcı Drama– ÇSM

12.15-13.00 Metin Ceylan ile Resim Atölyesi – ÇSM

13.00 Çocuk Film Gösterimi : Doru

13.15-14.00 Çocuklar için Masal Atölyesi– ÇSM

13.30-14.15 Ritim ve Müzik Atölyesi– ÇSM

14.00 Çocuk Oyunu: Büyüklere Masallar

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı