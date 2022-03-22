AKM’de Bu Hafta: 28 Mart – 3 Nisan

ZÂVİL’İ NAKŞEDENLER // 27 MART // TİYATRO SALONU // 11.30

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk musikisinin kadim makamlarından Zâvil’i şaheserleriyle taçlandıran bestekârların izlerini AKM’de sürmeye hazırlanıyor! M. Taha Aras ve Merve Kıvılcımer, Türk musikisinin bu köklü makamının eserlerini Zâvil’i Nakşedenler konserinde müzikseverler için seslendirecek.

TÜRK MÜZİĞİ AKŞAMLARI // 29 MART // ÇOK AMAÇLI SALON // 19.30

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Türk Müziği’nden keyifli bir seçkiyi AKM seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor! Osmanlı / Türk müziğinin oluşmaya başladığı ilk dönemlerden itibaren en önemli çalgılar arasında yer alan tanbur ile icra edilen özel bir repertuvarın seslendirileceği konserde dört tanburi, Özata Ayan, Cüneyt Bayraktar, Muhammet Enes Üstün ve Ahmet Yağmur Kucur hünerlerini sergileyecekler.

PROFESYONEL // 29-30-31 MART // TİYATRO SALONU // 20.00

Dünyaca ünlü yazar Duşan Kovaçevic’in ilk sahnelendiği günden beri ülkemizde büyük ilgi gören eseri Profesyonel, AKM Tiyatro Salonu’na konuk oluyor! Duşan Kovaçevic’in “Profesyonel” isimli karakomedisi, Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal-politik ortamı, bir entelektüelin yaşamöyküsü içinde ironik bir üslupla ele alıyor. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikiciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz’un rol aldığı Profesyonel; 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikâyesini anlatıyor.

BAHARA MERHABA KONSERİ // 1 NİSAN // TİYATRO SALONU // 20.00

AKM, nisan ayını Bahara Merhaba Konseri ile karşılıyor! Uluslararası çapta sürdürdüğü kariyeri ile günümüzün en başarılı şefleri arasında gösterilen Charles Olivieri Munroe yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve keman sanatçısı Tuncay Yılmaz dinleyenlere renkli bir repertuvar sunacak. Konserde Mozart, Tchaikovsky, Kreisler gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra John Williams’ın Kadın Kokusu filmiyle hafızalara kazınan “Tango” bestesi, Nigel John Hess’in “Lavanta Kokulu Kadınlar” bestesi de seslendirilecek.





İZMİR KLARİNET QUARTET // 2 NİSAN // ÇOK AMAÇLI SALON // 11.00

AKM Çok Amaçlı Salon, İzmir Klarinet Quartet’i ağırlıyor. Uzun yıllardır İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) bünyesinde birlikte sahne alan ve 3 yıl önce bu dörtlüyü kuran sanatçılar, genç bir topluluk olmalarına rağmen sahnede etkileyici bir uyum ve dengeye sahip. Barok, klasik, modern, caz ve dahi türkülere uzanan geniş bir repertuvarı seslendiren dörtlü Özlem Pınar, Kerem Özgür Erdem, Tuğer Doruk ve Onur Yıldız’dan oluşuyor.

4×8 DAR ALANDA RETROSPEKTİF // 2 NİSAN // ÇOK AMAÇLI SALON // 18.00

4X8 Dar Alanda Retrospektif, MDTistanbul direktörü ve koreograf Beyhan Murphy’nin, MDTistanbul için yaptığı büyük çaplı eserlerden bazı bölümlerin; büyük prodüksiyon vasıflarından arındırılarak, yalın halleriyle sahnelendiği bir program. Eserlerin AKM Çok Amaçlı Salon’un samimi atmosferine uyarlanmış mini versiyonlarından oluşan ve müziklerini Mercan Dede, Rahman Altın ve Burak Güven’in yaptığı bu program, aynı zamanda retrospektif bir bakış da sunuyor.

BİR RAMAZAN AKŞAMI // 2 NİSAN // TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, AKM Tiyatro Salonu sahnesinde Ramazan ayına özel bir konser verecek. Mehmet İhsan Özer’in sanat yönetmenliğinde hazırlanan konser, Ramazan ayının neşesini ve güzel iklimini yansıtacak. Genç yaşına rağmen birçok ünlü sanatçı ile sahne alan ve izleyenlerin de beğenisini toplayan semazen Mahmut Sami Güçlü de icrasıyla konsere renk katacak.

TURTA GİRMEMİŞ ORMAN // 3 NİSAN // ÇOK AMAÇLI SALON // 13.00

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği bol neşeli çocuk oyunu Turta Girmemiş Orman, AKM’de minik tiyatro severlerle buluşuyor. Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağ, lezzetli dev çileklerle doludur. Sevimli aşçı Ejderha’nın dev çileği yemesi orman sakinleri tarafından yasaklanmıştır. En sevdiği şeyden mahrum bırakılan sevimli Ejderha, çok huysuz ve mutsuzdur. Ormanın afacan devi Devcan da baba kucağından mahrum bırakıldığı için aynı derecede mutsuzdur. Bu yüzden arkadaşı Ejderha’ya yardımcı olmaya çalışır ancak Ejderha’ya konulan yasağın nedenini bir türlü öğrenemez. Ta ki ormanda çıkan yangın tüm gerçekleri ortaya çıkarana kadar. Bakalım sevimli aşçı Ejderha özlemini çektiği lezzete kavuşabilecek mi?

Oyun, 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

BAHAR TÜRKÜLERİ // 3 NİSAN // TİYATRO SALONU // 20.00

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, toprağın hayat bulduğu, ağaçların tomurcuklanıp çiçek açtığı, dağların taşların yeşille buluştuğu, sevincin ve sevdanın başladığı bahar mevsiminin gelişini türkülerle müjdeleyecek. Solistler Elif Buse Doğan, Sevda Gül, Ümmühan Yazar, Züleyha Ortak, Zülfü Demirtaş, Orçun Bora Kurtoğlu ve İsmail Altunsaray’ın seslendireceği türküler, AKM izleyicilerine bahar coşkusu yaşatacak.

RİTİM VE MÜZİK ATÖLYESİ // ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 2-3 NİSAN // 13.30

4-6 yaş arasındaki çocuklar, Aleyna Demirkan’ın önderlik ettiği Ritim ve Müzik Atölyesi’nde AKM’nin Çocuk Sanat Merkezi’nde müzikle buluşuyor! Ritim ve Müzik Atölyesi, çocuklara Erken Müzik Eğitimi kapsamında yer davulu, metalofon, ritim çubukları, ses boruları, üçgen ziller gibi orff çalgılarını kullanarak ritmik duygularını geliştirme, bir orkestranın parçası olma, el-göz-beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar sunuyor. Atölye kapsamında, çocukları oyun ve müzik aracılığıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim bekliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // ÇOCUK SANAT MERKEZİ// 1 NİSAN 16.00, 2-3 NİSAN 12.00

Dilara Çamlıbel’in uygulayıcılığını üstlendiği Çocuklar ile Yaratıcı Drama Atölyesi’nde 4-6 yaş aralığındaki çocuklar rol yaparak ve canlandırarak harika bir serüvene çıkmaya hazırlanıyor! Yaratıcılık ve estetik düşünceyi geliştiren, sosyal beceriyi, iletişimi ve özgüveni yükselten Çocuklar ile Yaratıcı Drama Atölyesi, çocukları AKM’nin Çocuk Sanat Merkezi’nde sanatla çözüm ve arayışlara çıkmaya, hayal gücünü sahne üzerinde kurgulamaya davet ediyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BALE ATÖLYESİ // ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 2 NİSAN // 11.00

İstanbul Devlet Opera Balesi Sanatçıları, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor! 4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan Çocuklar İçin Bale Atölyesi, geleceğin sanatçıları ve sanatseverleri olan çocukların bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el-kol-bacak koordinasyonunun gelişmesine, vücutlarının düzgün, dengeli ve kuvvetli gelişimine ve özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

METİN CEYRAN İLE RESİM SEVİNCİ // ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 2-3 NİSAN 12.15

Ressam Metin Ceyran, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde geleceğin ressamlarıyla bir araya geliyor! Çocukların resim yaparak zihinsel etkinliklerini, el becerilerini ve gözlem yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Metin Ceyran ile Resim Sevinci’nde çocuklar kâğıt ve boyalar aracılığıyla yaratıcılıklarını keşfedecek.

ÇOCUKLAR İÇİN MASAL ATÖLYESİ // ÇOCUK SANAT MERKEZİ // 2-3 NİSAN 13.15

Masalların büyülü dünyası, Çocuklar İçin Masal Atölyesi’yle AKM Çocuk Sanat Merkezi’ne konuk oluyor! Dilara Çamlıbel’in liderlik ettiği ve 4-6 arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan atölye, çocukların masallar yoluyla hayal dünyalarını keşfetmelerini ve yaşamlarında yeni pratikler kazanmalarını amaçlıyor. Çocuklar için Masal Atölyesi’nde çocuklar farkındalıklarını artıracak, özgüvenli bir bakış kazanacak ve özgürce yaratma gücüne kavuşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı