Peker Gayrimenkul’den gayrimenkul alımı

Peker Gayrimenkul’den gayrimenkul alımı

 Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul alımı için muahede sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
Ana Sayfa Ekonomi 20 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Aksa Akrilik’in müşterek yönetime tabi ortaklığından kredi sözleşmesi

Aksa Akrilik’in müşterek yönetime tabi ortaklığından kredi sözleşmesi

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş’nin müşterek idareye tabi iştiraki kredi mukavelesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Müşterek idareye tabi paydaşlığımız DowAksa İleri Kompozit Materyaller San. Ltd. Şti. üretim kapasite artışına ilişkin yatırım harcamalarının finansmanı maksadıyla, ana hissedarların rastgele bir taahhüt yahut kefaleti olmaksızın 100 milyon ABD Doları meblağında sürdürülebilirlik temaslı proje finansmanı kredi mukavelesi imzalamıştır. Kredi kullanımı 2021 yılı içinde gerçekleşecek olup, kredi iki yıl geri ödemesiz dokuz yıl vadelidir.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı

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