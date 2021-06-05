Deniz Faktoring’in kredi derecelendirmesi

Deniz Faktoring’in kredi derecelendirmesi

 Deniz Faktoring A.Ş'nin kredi derecelendirme notları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yap
Ana Sayfa Ekonomi 5 Haziran 2021 7 Görüntüleme

Aksa Akrilik’te organizasyonel değişiklik

Aksa Akrilik’te organizasyonel değişiklik

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş’de organizasyonel değişiklik yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirketimizde 1 Haziran 2021 prestijiyle Pazarlama, Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak misyon yapan Sabri Arca’nın İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı olarak vazife değişikliğine, Dokuma Yöneticiliği’nin kurulmasına ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak vazife yapan Haydar İnan’ın Dokumacılık Yöneticisi olarak misyon değişikliğine, Güç Yöneticiliği’nin isminin Güç ve Yardımcı İşletmeler Yöneticiliği olarak değiştirilmesine, Tedarik Zinciri Yöneticiliği’nin isminin Tedarik Zinciri ve Yatırım Yöneticiliği olarak değiştirilmesine, Yatırım ve Bakım Yöneticiliğinin kapatılmasına ve bu misyonu yapmakta olan  Abdullah Ocak’ın Tedarik Zinciri ve Yatırım Yöneticisi olarak misyon değişikliğine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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