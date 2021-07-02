Aksa Doğalgaz – Reyhanlı doğal gaza kavuşuyor

Aksa Doğalgaz 2021 yatırım planları kapsamında Hatay vilayetine bağlı

Reyhanlı ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Türkiye genelinde 27 vilayet, 188 ilçe ve beldede doğal gaz yatırımları gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, Hatay’da 2021 yıl sonuna kadar iki ilçe ve

11 mahalleye daha doğal gaz ulaştırmayı planladıklarını açıkladı.

Aksa Doğalgaz, tabiat dostu, konforlu ve ekonomik güç kaynağı doğal gazı, hizmet bölgesi vilayetlerde yer alan ilçe ve mahallelere ulaştırmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı.

Hatay, Reyhanlı İlçesi Altyapı Çalışmaları Başlangıç Töreni’nde konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, “Aksa Çukurova Doğalgaz olarak, vatandaşlarımıza tabiat dostu, konforlu ve ekonomik güç kaynağı doğal gazı ulaştırmak için çalışıyoruz. Emelimiz, her yıl daha fazla ilçemize doğal gaz ulaştırmak. Bunun için var gücümüzle, kesintisiz bir biçimde çalışıyoruz” tabirlerine yer verdi. Kasapoğlu, ayrıyeten, Reyhanlı’da alt yapı çalışmalarının başlandığı doğal gaz için, 5 ay üzere kısa bir vakit içerisinde bölge halkının hizmetine sunulacağının muştusunu verdi.

“Amacımız; pak güç kaynağı doğal gazı yaygınlaştırmak”

2021 yılı içerisinde Hatay’da yapacakları yatırım ölçüsünün 51 milyon TL bedelinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Hatay’da yaklaşık 130 bin aboneye hizmet verdiklerini belirtti. Kasapoğlu ayrıyeten,kömürle ısınan bir meskenin bir yılda ortalama 4,5 ton karbon salımına neden olduğunu söyleyerek, doğal gazın öteki yakıtlarla karşılaştırıldığında daha pak, konforlu olduğunun ve tasarruf sağladığının altını çizdi ve daha çok konuta doğal gaz ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kasapoğlu, “Altyapı çalışmalarına büyük bir gurur ve memnunlukla başladığımız Reyhanlı ilçemize yapılan yatırımın bölge halkına ve ülkemize güzel olmasını diliyoruz. Uzman takımımızla, vatandaşlarımızın en kaliteli ve inançlı biçimde doğal gaz hizmetinden faydalanabilmesi için her vakit yanınızdayız” dedi.

Doğal gaz kullanmak isteyenler, ön abonelik süreçlerini başlatmak için Reyhanlı Belediyesi’nde bulunan doğal gaz ofisinden ya da muhtarlıklarından bilgi alarak ilgili evrakları temin edebilecekler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı