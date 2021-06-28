Aksa Enerji 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlandı

2 kıta 5 ülkedeki operasyonlarıyla globalleşme yolunda süratle ilerleyen Aksa Güç, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

2015 yılından bu yana globalleşme yolunda kıymetli adımlar atan ve Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali’de güç santralleri bulunan Aksa Güç, küresel arenadaki seyahatine yeni yatırımlarla devam ederken sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını süratle sürdürüyor.

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını, en az finansal performans kadar önemsediklerini söyleyen Aksa Güç İdare Şurası Lideri ve CEO’su Cemil Çıkarı, “Ekonomik, çevresel ve toplumsal kalkınmayı önceliklendiren iş modelimiz kapsamında 2014’te başladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla dalda örnek uygulamalara imza atıyoruz. Hem milletlerarası arenada hem de Türkiye’de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015’ten bu yana yer aldığımız BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2015’te imzaladığımız iklim değişikliğine hassas ve iklim değişikliğiyle uğraşta tedbirler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olanThe Trillion Tonne Communiqué ve 2017 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Mukavelesi (UNGC) de sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin ulusal ve memleketler arası nitelikteki göstergeleri. Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Sözleşmesi’nin 10 unsuruyla uyumlu hareket ediyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Emellerinin yedisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik raporunda öne çıkan noktalara değinen Cemil Karı, “Şebeke suyu kullanımımızı 2019 yılına nazaran yüzde 39 azalttık. 565.268 ton tehlikesiz atığın, 3.323 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladık. Faaliyetlerimizde kullandığımız 558.716 m³ suyu geri kazandık. 2020 yılında 2,3 milyon TL’lik etraf yatırımı gerçekleştirmenin yanı sıra çalışanlarımıza 114 kişi*saat etraf idare sistemi eğitimi gerçekleştirdik” sözlerini kullandı.

2020 yılında 17.170 kişi*saat İSG eğitimi

Aksa Güç, sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan İş Sıhhati ve Güvenliği kapsamındaki idare anlayışı çerçevesinde bu alandaki performansının daima gelişimini sağlamak için öncü iş sıhhati ve güvenliği uygulamalarına imza atıyor. Şirket, 2020 yılında 17.170 kişi*saat İş Sıhhati ve Güvenliği (İSG) eğitimi gerçekleştirdi. Santrallerinde “sıfır kaza” amacıyla çalışanlarının İSG hususlarındaki yetkinliklerini artırmaya çalışan Aksa Enerji’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplam eğitimlerin yüzde 90’ından fazlasını ise İSG eğitimleri oluşturdu.

2015 yılından bu yana biyoçeşitlilik projelerine yatırım

Aksa Güç, faaliyet bölgelerindeki tehlike altındaki çeşitlerin izlenmesine ve bu cinslerin hayat alanlarındaki olumsuz tesirlerin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. 2015 yılından bu yana sırasıyla Dağ Ceylanı, Çizgili Sırtlan, Kızıl Geyik, Bozayı ve Vaşakları doğal hayat alanlarında onlara ziyan vermeden foto kapanlarla inceleyen Aksa Güç, elde ettiği imajları, bulguları ve birlikte çalıştığı derneklerle hazırladığı raporları ilgili kuruluşlarla paylaşarak cinslerin devamı için çeşitli çalışmalara imza atıyor. Son olarak kuşağı tükenme tehlikesi altında olan ve KKTC kıyılarındaki birtakım mağaralara da uğradığı bilinen Akdeniz Foklarının bu bölgedeki üreme, barınma ve gezinme alanlarının incelenmesi ve haritalandırılması için proje başlatan Şirket, elde ettiği bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı